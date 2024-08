Potężne problemy Odety Moro w toalecie! To się wymyka spod kontroli

Odeta Moro pokazała pikantne fotki i zdjęcie po porodzie

Odeta Moro już mając 22 lata zaczęła robić karierę telewizyjną. Dziennikarka szybko zdobyła dużą rozpoznawalność dzięki pracy w muzycznej stacji Viva Polska. Z tego okresu pochodzi jej słynna pikantna sesja zdjęciowa dla magazynu CKM. W zeszłym roku we wpisie na Instagramie przypominała to wydarzenie. - 23 lata temu i 23 kg temu. Dobrze, że człowiek trochę obnażył przed obiektywem, przynajmniej wnuki uwierzą, że babcia była szczupła. A co tam, body positive! - skomentowała fotki z charakterystycznym dystansem do siebie Odeta Moro. Innym razem prezenterka pokazała swoją fotkę wykonaną tuż po porodzie. - Dziś mija 5 lat od kiedy w moim życiu pojawił się najważniejszy Piłkarz na świecie! Jak kiedyś powiedziała @aida_kosojan_przybysz_official długo czekał na ławce rezerwowych, ale jest z nami i to jest dziś najważniejsze…. Pizza, tort i celebracja… taka niedziela - skomentowała zdjęcie Odeta Moro. Tym razem zamiast fotki zobaczyliśmy zabawny filmik. Wynika z niego, że dziennikarka ma poważne problemy w toalecie.

Odeta Moro walczy z rolkami po zużytym papierze toaletowym

Chodzi o papier toaletowy, a w zasadzie o pozostałości po nim, które walają się w łazience Odety Moro. - Najcięższą rzecz w mim domu…. nie jest lodówka ani szafa. To te wszystkie puste rolki po papierze toaletowym, które leżą tygodniami! - stwierdziła w opisie do nagrania dziennikarka. - Nikt ich nie rusza. Leżą na półce, podłodze… Nie wiem, może ktoś czasem z nich buduje się wieże… Ale wyrzucić? Kto by dał radę! - dodała z przekąsem Odeta Moro. Na filmiku z kolei pyta, "dlaczego to jest takie ciężkie". - Wystarczy się schylić, tylko schylić. Naprawdę nic nie waży - podkreśla już całkiem serio Odeta Moro. A u Was w domu też walają się w łazience rolki po zużytym papierze toaletowym?

Pod sondą znajduje się galeria: Tak się zmieniła Odeta Moro

Sonda Czy u Was w łazience walają się rolki po zużytym papierze toaletowym? Tak, notorycznie Czasem się zdarza Nie, zawsze wyrzucam od razu