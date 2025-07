Smutna wiadomość dotarła dotarła do mediów z Dąbrowy Górniczej. Tam w wieku 47 lat zmarł Damian Krępa, znany jako Bas Tajpan - uwielbiany wokalista reggae, hip-hopu i raggamuffin. Informację o jego śmierci przekazał prezydent miasta, Marcin Bazylak.

Bas Tajpan kochał muzykę, ludzi i Lego

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Damiana Krępy – znanego wielu jako Bas Tajpan – mieszkańca naszego miasta, wyjątkowego artysty, a przede wszystkim dobrego człowieka. Bas Tajpan był nie tylko utalentowanym muzykiem, ale również osobą o wielkim sercu. Zawsze gotów do pomocy innym, angażował się w życie miasta i wspierał tych, którzy tego potrzebowali. Poza muzyką, jego pasją były klocki Lego. Miłością do nich zarażał najmłodszych, dając im radość, rozwijając ich kreatywność i wnosząc do ich życia inspirację. Kochał życie, ludzi i przede wszystkim swoją rodzinę - żonę i dzieci, którym oddawał całe swoje serce. Wszyscy wierzyliśmy, że wygrał raz na zawsze walkę z nowotworem, jednak choroba powróciła nagle i odebrała go nam w sposób niespodziewany. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen ciepła, empatii i szczerości. Jako ktoś, kto zostawił po sobie nie tylko muzykę, ale przede wszystkim ślad dobra i miłości. Rodzinie i najbliższym Damiana składam najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych dla Nich chwilach. Niech spoczywa w pokoju Bas Tajpan swoją artystyczną drogę rozpoczął w latach 90., początkowo jako członek takich formacji, jak 13 Chilli Pół Fuksa, HaiHaieR, Mustafarai czy Ushat Sound System. Później z powodzeniem występował solowo i współpracował z wieloma artystami - między innymi z Miuoshem, Emph Gru, Peją czy Fokus, znanymi z szeroko pojętej sceny hip-hopowej i reggae.

Bas Tajpan przez lata pozostawał ważną postacią na polskiej scenie muzycznej, szczególnie w kręgach reggae i hip-hopu. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w latach 90., działając początkowo w formacjach takich jak 13 Chilli Pół Fuksa, HaiHaieR, Mustafarai czy Ushat Sound System. Jego rozpoznawalność szybko wzrosła, także dzięki współpracy z wieloma znanymi artystami, m.in. Miuoshem, Peją, Fokusem i Emph Gru.

Grał z największymi gwiazdami

W 2010 roku wydał debiutancki solowy album „Korzenie i kultura", na którym znalazły się utwory „Potęga majestatu" i „Męka pańska". Płyta była promowana m.in. teledyskami, a Bas Tajpan jeszcze mocniej zaznaczył swoją obecność na rynku. Dwa lata później, w 2012 roku, ukazał się jego mini album „Wszystko na sprzedaż" stworzony we współpracy z Bob One'em - kolejnym znaczącym nazwiskiem na scenie.

Jednak życie Damiana Krępy nie ograniczało się tylko do muzyki. Jego drugą pasją były klocki LEGO. Był znanym kolekcjonerem, a jego konstrukcje przyciągały uwagę nie tylko w sieci. Wziął udział w polskiej edycji programu „Lego Masters”, gdzie mógł zaprezentować swój talent w zupełnie innej dziedzinie. Prowadził również kanał na YouTube, w którym dzielił się swoją twórczością związaną z LEGO – budowami, inspiracjami i pomysłami.

Fani pogrążeni w żalu

Bas Tajpan był postacią barwną, ale przede wszystkim - zaangażowaną społecznie. Wspierał lokalne inicjatywy, udzielał się charytatywnie, a jego działalność artystyczna miała wyraźny przekaz – często dotyczyła tematów duchowych, społecznych, budujących tożsamość. Jego śmierć to wielka strata nie tylko dla fanów, ale także dla całego środowiska artystycznego i rodzinnego miasta.

