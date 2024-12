Szokujące, co wyszło po latach!

Katarzyna Cerekwicka - krótki życiorys

Katarzyna Cerekwicka urodziła się 17 marca 1980 roku w Koszalinie. To też w tym zachodniopomorskim mieście stawiała swoje pierwsze kroki muzyczne. Wiedziała, że muzyka będzie dla niej czymś ważnym, dlatego później poszła na Akademię Muzyczną w Katowicach. Kariera przyniosła jej ogromne sukcesy. Od wygrania muzycznych programów, po branie udziału w preselekcjach do Eurowizji "Piosenka dla Europy 2006", w których zajęła 2. miejsce.

W 2007 roku Katarzyna Cerekwicka wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami" - zajęła tam z Żorą Korolyovem 4.miejsce.

Jakie są największe hity Kasi Cerekwickiej?

"Na kolana"

"Bez Ciebie"

"Wszystko, czego chcę od ciebie"

"S.O.S"

"Potrafię kochać"

"Zostań"

"Nie potrzebuję ciebie".

Obecnie Kasia Cerekwicka pracuje jako terapeutka (ukończyła studia psychologiczne i jest w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego).

Powrót Cerekwickiej? Koncert wzbudził nadzieje wśród fanów

Pod koniec listopada 2024 Katarzyna Cerekwicka zaprosiła swoich fanów na "18-stkowy koncert" z okazji urodzin jej albumu "Feniks" oraz piosenki "Na kolana". Odbył się on w Garnizonie Sztuki w Warszawie. Jubileuszowy koncert przyciągnął tłumy fanów, tym bardziej, że można śmiało powiedzieć, iż obecnie utwory Cerekwickiej "Na kolana" i "S.O.S" przeżywają swoisty renesans przez TikToka. Pierwszy hit nazwano hymnem rozstań - w sieci pojawiło się wiele nagrań ludzi do tego utworu. Drugi za to nazwano "pieśnią pracowników" - powstało mnóstwo filmów dot. ludzi, którzy odchodzą z pracy i śpiewają "Odchodzę, dłużej tak nie wytrzymam".

Te hity Kasia Cerekwicka zaśpiewała właśnie na koncercie. Internauci byli zachwyceni.

Obudzona w środku nocy zaśpiewam całość bez zastanowienia

Kawał głosu, bez playbacku! poproszę kolejny koncert bo nie wytrzymam!

z niczego nie wypadla,sama odeszła i spełnia się w zawodzie. jest psychologiem i psychotraumatologiem

Jaki ona ma cudowny mocny głos

Jeden z lepszych głosów w Polsce. Szkoda że tak mało doceniany

ależ zazdroszczę tego koncertu

- zachowano oryginalną pisownię komentarzy.

Internauci mają nadzieję, że to będzie wielki powrót na scenę muzyczną, jednak sama Cerekwicka nie komentuje tej sprawy.