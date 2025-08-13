Powrót po latach! Zygmunt Chajzer zdradza kulisy "Idź na całość"

"Idź na całość" to program, który wiele lat temu gromadził przed telewizorami miliony widzów. Dynamiczna formuła, charakterystyczny prowadzący i zabawne sytuacje sprawiły, że format stał się jednym z najpopularniejszych teleturniejów w historii polskiej telewizji. Informacja o jego powrocie wywołała falę nostalgii i spekulacji. W mediach pojawiały się doniesienia, że nową wersję poprowadzą wspólnie Zygmunt i Filip Chajzerowie, co miało być intrygującym połączeniem dwóch osobowości o różnych temperamentach.

Zygmunt Chajzer rozprawia o "Idź na całość" i synu!

Zdjęcia do odświeżonego formatu już się rozpoczęły, jednak obsada nieco zaskoczyła fanów. U boku Zygmunta Chajzera zamiast jego syna pojawi się Robert Motyka, znany z kabaretu Paranienormalni. W rozmowie z portalem Jastrząb Post prezenter wyjaśnił, dlaczego Filip nie pojawi się w programie.

Nie ma niedosytu. Temat przestał istnieć, po prostu Filip zajął się czym innym, prowadzi swój biznes, także zniknął jakby z tej sfery telewizyjno-medialnej i to jego decyzja - powiedział krótko Zygmunt.

Zapytany, czy jako ojciec aprobuje tę drogę zawodową, odpowiedział krótko: "Bez komentarza".

W wywiadzie Zygmunt Chajzer podzielił się także refleksjami na temat swojej kariery. Jak przyznał, telewizja dała mu ogromną rozpoznawalność, ale od zawsze był mocno związany z radiem.

Telewizja dla mnie to olbrzymie medium, ale od początku związany byłem z radiem. W różnych stacjach pracowałem przez 40 lat, a z telewizją było tak, że był jakiś program, albo nie było, także telewizja jest dla mnie wielką przygodą, która czasem była, a czasem nie - mówił Chajzer w wywiadzie.

Powrót do "Idź na całość" to dla niego sentymentalny moment, ale też szansa na dotarcie do nowego pokolenia widzów. Format zyska nową energię dzięki obecności Roberta Motyki, co może przyciągnąć zarówno fanów oryginalnej wersji, jak i osoby, które nigdy wcześniej nie oglądały programu.

