Beata Tyszkiewicz jeszcze do niedawna zachwycała publiczność, biorąc udział w programie "Taniec z Gwiazdami" jako jurorka. Niestety, aktorka musiała rozstać się z programem, a media zaczęły obiegać informacje o jej pogarszającym się stanie zdrowia. Teraz fani ponownie są zaniepokojeni, bo najnowsze doniesienia mówią, że nie jest dobrze. "Świat Gwiazd" podaje nawet, że gwiazda Polsatu od dawna unika mediów i nie pokazuje się publicznie, gdyż postanowiła "odciąć się od świata". Beata Tyszkiewicz to prawdziwa dama i wybitna aktorka, fani więc za nią tęsknią i ciekawi ich, co u niej słychać. Okazuje się, że gwiazda potrzebuje ciągłej opieki i nie zamierza wracać do życia publicznego. Córka Tyszkiewicz, Karolina Wajda, namawiała ją nawet, by zamieszkała z nią w dworku w Głuchach, ale aktorka odmówiła. Wtedy Karolina, jak donoszą media, zdecydowała o zamieszkaniu u mamy.

Poznaliśmy prawdę o stanie zdrowia Beaty Tyszkiewicz i aż nas zmroziło! To okropnie smutne

Stan zdrowia to nie jedyne, co niepokoi fanów w przypadku Beaty Tyszkiewicz. "Świat Gwiazd" donosi bowiem, że emerytura aktorki jest głodowa! Nawet po waloryzacji emerytury kwota, jaką dostaje gwiazda, jest niewielka. To zaledwie 1500 złotych miesięcznie. Szczęśliwie aktorka może liczyć na wsparcie rodziny. Zresztą, niewykluczone, że przez lata pracy na scenie udało jej się zgromadzić oszczędności, które teraz pomagają przetrwać. Jedno jest pewne: nic nie zapowiada tego, byśmy w najbliższym czasie mogli ponownie ujrzeć Beatę Tyszkiewicz na ekranie. Fanom zależy jednak przede wszystkim na tym, by aktorce dopisywało zdrowie. I my się do tych życzeń dołączamy!

