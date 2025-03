Agnieszka Kaczorowska namawia Dodę na udział w "Tańcu z Gwiazdami". Szok, co jej powiedziała

W ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Magda Mołek, znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna, pożegnała się z show, co wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Wśród uczestników, którzy wciąż pozostają w rywalizacji, znajduje się Michał Barczak, który w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, co sądzi o odpadnięciu Magdy oraz jaka dziennikarka jest naprawdę.

Prawda na temat Magdy Mołek ujrzała światło dzienne

"Taniec z Gwiazdami" to program, w którym emocje sięgają zenitu, a każdy odcinek przynosi wiele niespodzianek. Uczestnicy muszą mierzyć się nie tylko z własnymi słabościami, ale także z ocenami jurorów i widzów. W tym konkursie, zarówno sukcesy, jak i porażki są częścią tej tanecznej przygody.​ W najnowszym odcinku odpadła Magda Mołek. Po zakończeniu odcinka na żywo udało nam się porozmawiać z Michałem Barczakiem, który wyjawił, jaka naprawdę jest dziennikarka.

Michał Barczak nie ukrywa swojego zachwytu nad uczestnikami "Tańca z Gwiazdami". W swojej wypowiedzi podkreśla, że każdy z uczestników wnosi do programu coś wyjątkowego. Nie ma tu miejsca na niezdrową rywalizację.

Ja jestem tak urzeczony wszystkimi. O każdym mogę powiedzieć jakieś dobre słowo. To są tak fantastyczne, cudownie osoby, że aż miło. To jest coś niesamowitego, że tu nie ma rywalizacji, że jesteśmy sobie bliscy, kibicujemy sobie, to są fantastyczni ludzie. Przeżywamy wspólnie emocje też na sali, bo obok siebie trenujemy, pomagamy sobie - przyznał w rozmowie z "Super Expressem" Michał Barczak.

Michał Barczak nie kryje podziwu dla Magdy Mołek i jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami". W swoich wypowiedziach podkreśla jej klasę, profesjonalizm i niezwykłą elegancję, które wnosiła na parkiet. Aktor zwraca uwagę, że Mołek, choć na co dzień kojarzona z dziennikarstwem, w tanecznym show pokazała zupełnie nowe oblicze.

Magda Mołek - głos rozsądku. (...) Jest mi strasznie szkoda, że nie będzie jej z nami. Wprowadzała taki uśmiech, spokój, pięknie to było. Cudowna kobieta. Bardzo liczymy, że ona nie odpowiedziała na pytanie, czy przychodzi do telewizji, ale pani Magdo, czekamy - mówi "Super Expressowi" Michał Barczak.

Rozmawiała Julita Buczek

