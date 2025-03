Katarzyna Figura to jedna z największych ikon polskiego kina, której talent i doświadczenie budzą ogromny szacunek. Na planie "Wujka Foliarza" miała okazję pracować z młodszym pokoleniem aktorów, w tym z Kamilą Urzędowską. Podczas premiery filmu Urzędowska opowiedziała o swojej współpracy z legendarną aktorką, nie kryjąc podziwu dla jej umiejętności i osobowości.

Kamila Urzędowska w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że praca z Katarzyną Figurą była dla niej niezwykle inspirującym doświadczeniem. Młodsza gwiazda dodała, że Figura była dla niej nie tylko zawodowym autorytetem, ale także serdeczną i wspierającą osobą. Według Urzędowskiej, starsza koleżanka po fachu potrafi świetnie doradzać i inspirować młodszych aktorów, jednocześnie pozostając osobą niezwykle ciepłą i otwartą. Urzędowska zwróciła uwagę na wyjątkową ekspresję Figury oraz jej umiejętność budowania roli w sposób przemyślany i pełen emocji.

Uważam, że pani Kasia, na tyle na ile ją poznałam i miałam okazję współpracować, to jest wspaniała kobieta. Jest bardzo czuła, mądra, bardzo życiowa, inteligentna, z ogromnym doświadczeniem. Ja się przy niej czułam bardzo bezpiecznie. Nauczyłam się jakiegoś takiego wyjątkowego, grania, przygotowania do roli. My miałyśmy kilka scen razem i chyba więcej wyciągnęłam tak dla siebie prywatnie. Rozmawiałyśmy kilkukrotnie pomiędzy ujęciami i też tak prywatnie, więc miałam okazję zrozumieć, czym jest zawód aktorki z taką sławą. Pani Kasia też przede wszystkim była ciekawa tego kim my jesteśmy. To młodsze pokolenie - to jest cudowne. Myślę, że ja trochę jestem wycofana, że jeszcze tak za bardzo nie ufam sobie w swojej pracy i chciałabym mieć taką pewność, jak starsi aktorzy, że już to wiedzą. Nie mówię tu o poszukiwaniu w roli, tylko gdy wchodzą na plan są pewni tego, że po prostu sprostają temu zadaniu. Ja na przykład się właśnie często wycofuję. Świetne jest też to, że można sobie właśnie wyjść i pożartować. Tego się nauczyłam na planie "Wujka Foliarza" - wyjawiła "Super Expressowi" Kamila Urzędowska.