Prezenter Eski ROCK żartuje z zachowania Karola Nawrockiego? "Bo zaraz zaczną mi krzyczeć słynne "panie redaktorze, pan się ogarnie"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-04-10 11:25

W czwartek 9 kwietnia w Katowicach odbyła się gala rozdania nagród On Air Music Awards 2026. W jej ramach nagrodzono artystów i artystki, którzy podbijali polskie stacje radiowe w ciągu ostatniego roku. W roli prowadzących i wręczających nagrody wystąpili prezenterzy największych rodzimych stacji - w tym przedstawiciel radia Eska ROCK, który zaskoczył słowami, które padły ze sceny.

Dawid Zygmunt na On Air Music Awards 2026 Dawid Zygmunt na On Air Music Awards 2026 Dawid Zygmunt na On Air Music Awards 2026 Dawid Zygmunt na On Air Music Awards 2026
To w ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowana została gala rozdania nagród, zorientowana ściśle na to, co dzieje się w polskich stacjach radiowych. Mowa o On Air Music Awards, w ramach których nagradzane są największe hity i gwiazdy, które na co dzień słychać w rodzimym radiu. W organizacji wydarzenia od początku biorą udział największe polskie stacje radiowe, w tym te związane z Grupą ZPR Media: Eska oraz Eska ROCK.

Nieoczekiwanie już po gali jednym z jej bohaterów został wieloletni prezenter drugiej z wymienionych stacji, Dawid Zygmunt. Wszystko to ze względu na słowa, jakie wypowiedział ze sceny!

Uszczypliwe nawiązanie do zachowania Prezydenta Polski?

Dawid Zygmunt w duecie z Sandrą Hajduk-Popińską z Antyradia wręczali statuetkę w kategorii "Rock i Muzyka Alternatywna', w której zwycięzcą został zespół Lady Pank. Ogłaszając zwycięzcę prezenter pozwolił sobie na odrobinę autopromocji i zaprosił widzów i widzki do słuchania Eski ROCK. Zdając sobie sprawę z tego, że może zostać upomniany przez wydawców, Zygmunt szybko dodał: "Dość tej autopromocji, bo zaraz zaczną mi krzyczeć słynne "panie redaktorze, pan się ogarnie". Ale skoro jesteśmy w TVN-ie...".

Nie ma wątpliwości, że prezenter nawiązał tym samym do głośno komentowanej kilka tygodni temu sytuacji, do której doszło między Prezydentem naszego kraju, Karolem Nawrockim, a dziennikarzem stacji TVN24 Mateuszem Półchłopkiem. 

Przypominamy, że ten podczas wspólnej konferencji głowy naszego państwa i prezydenta Węgier dopytywał Nawrockiego, czy nie przeszkadzają mu relacje, jakie mają Victor Orban i Władimir Putin. Zachowanie dziennikarza nie spodobało się prezydentowi, który ruszył w jego kierunku i wypowiedział, tak dziś słynne: "O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski".

Dawid Zygmunt na On Air Music Awards 2026
