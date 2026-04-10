Prezenter Eski ROCK żartuje z zachowania Karola Nawrockiego? “Bo zaraz zaczną mi krzyczeć słynne "panie redaktorze, pan się ogarnie”

To w ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowana została gala rozdania nagród, zorientowana ściśle na to, co dzieje się w polskich stacjach radiowych. Mowa o On Air Music Awards, w ramach których nagradzane są największe hity i gwiazdy, które na co dzień słychać w rodzimym radiu. W organizacji wydarzenia od początku biorą udział największe polskie stacje radiowe, w tym te związane z Grupą ZPR Media: Eska oraz Eska ROCK.

Nieoczekiwanie już po gali jednym z jej bohaterów został wieloletni prezenter drugiej z wymienionych stacji, Dawid Zygmunt. Wszystko to ze względu na słowa, jakie wypowiedział ze sceny!

Uszczypliwe nawiązanie do zachowania Prezydenta Polski?

Dawid Zygmunt w duecie z Sandrą Hajduk-Popińską z Antyradia wręczali statuetkę w kategorii "Rock i Muzyka Alternatywna', w której zwycięzcą został zespół Lady Pank. Ogłaszając zwycięzcę prezenter pozwolił sobie na odrobinę autopromocji i zaprosił widzów i widzki do słuchania Eski ROCK. Zdając sobie sprawę z tego, że może zostać upomniany przez wydawców, Zygmunt szybko dodał: "Dość tej autopromocji, bo zaraz zaczną mi krzyczeć słynne "panie redaktorze, pan się ogarnie". Ale skoro jesteśmy w TVN-ie...".

Nie ma wątpliwości, że prezenter nawiązał tym samym do głośno komentowanej kilka tygodni temu sytuacji, do której doszło między Prezydentem naszego kraju, Karolem Nawrockim, a dziennikarzem stacji TVN24 Mateuszem Półchłopkiem.

Przypominamy, że ten podczas wspólnej konferencji głowy naszego państwa i prezydenta Węgier dopytywał Nawrockiego, czy nie przeszkadzają mu relacje, jakie mają Victor Orban i Władimir Putin. Zachowanie dziennikarza nie spodobało się prezydentowi, który ruszył w jego kierunku i wypowiedział, tak dziś słynne: "O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski".