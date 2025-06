Prokuratura prowadzi śledztwo ws. suplementów Dody! Piosenkarka może mieć poważne problemy

Niedawno Doda wprowadziła do sprzedaży suplementy diety w postaci żelek, które mają rzekomo pomóc w leczeniu Hashimoto. Teraz mogą ją czekać spore problemy. Sprawa trafiła bowiem do prokuratury, która rozpoczęła śledztwo. Według nowych informacji policji zostały zlecone "obszerne wytyczne, co do gromadzenia dowodów".