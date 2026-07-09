Prowadzący "Dzień Dobry TVN" zdradził swój jesienny hit. Padły dwa znane nazwiska

Adam Woronowicz i Czarek Sikora rozbawili gwiazdę TVN do łez

Jesienna ramówka telewizyjna zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Stacje szykują dla widzów nowe programy, powroty popularnych formatów i wiele niespodzianek. Jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji jest "Taskmaster", który wzbudza ogromne zainteresowanie jeszcze przed premierą. O swoje telewizyjne typy został zapytany Damian Michałowski. Dziennikarz, który na co dzień związany jest z "Dzień Dobry TVN", nie miał wątpliwości, który program najbardziej przyciąga jego uwagę tej jesieni.

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Prowadzący "Dzień Dobry TVN" zdradził swój jesienny hit. Padły dwa nazwiska

W rozmowie z "Super Expressem" Michałowski przyznał, że z ogromną ciekawością czeka właśnie na "Taskmastera". Jak zdradził, już same materiały promujące program sprawiają, że trudno mu powstrzymać śmiech.

Teraz szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać "Taskmastera". Patrzę na zajawki Adama Woronowicza i Czarka Sikory i jestem rozpłynięty jak ptasie mleczko na słońcu - powiedział "Super Expressowi" Damian Michałowski.

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Prowadzący nie krył zachwytu nad uczestnikami i atmosferą programu. Jak przyznał, krótkie fragmenty publikowane w sieci już zrobiły na nim ogromne wrażenie.

Jak widzę tego Adama Woronowicza, jak widzę tego Czarka Sikorę, to normalnie oczy mi płaczą ze śmiechu - dodał.

Michałowski uważa, że właśnie ten format może być jednym z najciekawszych punktów jesiennej oferty telewizyjnej. Jego zdaniem widzowie mogą liczyć na dużo humoru, spontanicznych sytuacji i zupełnie inne oblicze znanych osób.

To będzie główny punkt, na który będę jesienią zwracał uwagę – przyznał.

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