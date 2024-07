Przed Ania i Kubą z „Rolnik szuka żony” ważna uroczystość. Zdradzili już datę!

To już 4 lata bez męża

Ania i Kuba to bohaterowie dziesiątej edycji „Rolnik szuka żony”. Ich relacja miała wzloty i upadki, ale od początku było widać, że para ma się ku sobie. Z czasem na jaw wyszło, że Kuba ma już trójkę dzieci, a nawet jakieś „niedokończone” sprawy z byłą dziewczyną. Wszyscy byli zaskoczeni tym, że para jednak została ze sobą, a nawet, że spodziewają się dziecka! Jak widać po zdjęciach, które publikują w social mediach, są ze sobą bardzo szczęśliwi!

Ania z Rolnik szuka żony została mamą! Tak nazwali swojego malca

Ania i Kuba – kiedy ślub?

Już jakiś czas temu okazało się, że Ania i Kuba szykują się do ślubu. Na razie jednak para nie zdradziła, kiedy ma dojść do tego ważnego w ich życiu wydarzenia. Teraz skupiają się na rodzicielstwie i opiece nad maluszkiem. To ich dziecko, odkąd pojawiło się w połowie maja, gra główną rolę w ich życiu.

Ania pochwaliła się, że w rodzinie szykuje się ważna uroczystość Mowa tu o chrzcinach ich synka. Celebrytka zdradziła w swoich mediach społecznościowych, że ta uroczystość miałaby się odbyć już za kilka tygodni.

- Czy były już chrzciny małego?- pytali fani.

- Będą we wrześniu - zdradziła Ania.