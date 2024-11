Przed laty był wielką gwiazdą. Oto co teraz robi

Maciej Kowalewski lata temu popularność zdobył w serialu "Lokatorzy". To właśnie tam wraz z Michałem Lesieniem grał popularne role komediowe. Chociaż miał u stóp cały show-biznes, to szybko zrezygnował z popularności. Oto co teraz robi.