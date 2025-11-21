Przejmujące słowa o dziecku na pogrzebie Pono! "Miłość jest silniejsza niż śmierć"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-11-21 18:24

Ostatnie pożegnanie Rafała "Pono" Poniedzielskiego odbyło się w piątek 21 listopada 2025 roku na Cmentarzu św. Katarzyny w Warszawie. Jeden z najważniejszych twórców sceny rapowej zmarł 6 października b.r. na zawał serca. Miał tylko 49 lat. Jego odejście poruszyło całe muzyczne środowisko, na cmentarzu pojawili się przyjaciele z ZIP Składu, raperzy, producenci, ludzie kultury i tłumy fanów. Uroczystość miała charakter świecki, urnę z prochami złożono do grobu rodzinnego, a bliscy poprosili o nieskładanie kondolencji. Na pogrzebie padły też przejmujące słowa o ukochanej córce artysty.

Przejmujące słowa o dziecku na pogrzebie Pono! Miłość jest silniejsza niż śmierć

i

Autor: AKPA

Najważniejszym momentem ceremonii była poruszająca mowa pożegnalna, w której mistrzyni ceremonii przypomniała, jak wyjątkową postacią był Pono. Zaczęła od refleksji nad jego wielowymiarową osobowością:

Żegnamy dziś Rafała symbolicznie. Zwracamy ziemi to, co w niej miało swój początek, ale prawdziwe pożegnanie rozciągnie się w czasie. I tak naprawdę, wbrew wszelkiej logice, może się okazać, że będzie Rafała odtąd jeszcze więcej

- mówiła mistrzyni ceremonii.

Mówczyni na pogrzebie Pono mówiła dużo o jego wrażliwości, kreatywności i o tym, jak bardzo wyróżniał się na scenie. 

Nikt nie nawijał jak on. Nikt nie pozwalał temu strumieniowi płynąć tak swobodnie. Pono przepuszczał przez siebie coś większego i dlatego jego słowa trafiały nam prosto w serca.

Jednak najmocniej żałobników poruszyły słowa o ukochanej córce Pono, Misi, która, jak wspomniano, była dla niego absolutnym centrum świata. 

Pono miał tylko i wyłącznie jeden ukochany temat - córkę. Latami zdawał szczegółowe relacje z jej dorastania. Ekscytował się każdym etapem rozwoju i widział w niej same wspaniałości

- opowiadała mistrzyni ceremonii i od razu dodała, że ojcowska miłość była dla niego najważniejsza. 

Wierzył, że jego córka poradzi sobie ze wszystkim, że jest piękna, silna i mądra. Powtarzał to nam przy każdej możliwej okazji.

Najbardziej przejmujące zdanie, które wywołało łzy wśród zebranych, brzmiało:

Gdziekolwiek jest, córka ma w nim dobrego ducha i wsparcie. Miłość jest silniejsza niż śmierć.

W dalszej części mowy przypomniano także, że twórczość artysty będzie żyła wiecznie. 

Są artyści, którzy dopiero po śmierci pokazują w pełni swoją wielkość. I Pono właśnie do nich dołączył. Jego słowa pozostają i kochać je będą kolejne pokolenia słuchaczy. On zawsze żył z głową w chmurach, a teraz zabrał tam całego siebie. Tak mówił o tym, co się stanie, kiedy na zawsze jego ciało odejdzie.  

Pono miał filozoficzne podejście do spraw życia i śmierci. Na pogrzebie przypomniane zostały jego mądre słowa na ten temat. 

W każdym momencie mogę przenieść się w to miejsce i już jestem u siebie. 

ZIP Skład, artyści z całego kraju i tłum fanów stanęli dziś ramię w ramię, żegnając człowieka, który, jak padło podczas ceremonii, "zwielokrotnił życie, zanim zgasło".

Zobacz też: Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Marzena była miłością jego życia. "Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej"

Pogrzeb Pono. Piękna uroczystość
21 zdjęć
Super Express Google News
Pogrzeb Jacka Wójcika z "Królowych życia". Łzy, kwiaty i przejmujące pożegnanie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGRZEB