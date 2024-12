Przejmujące wyznanie Ireny Santor. 90-letnia artystka chce się pożegnać z fanami

Irena Santor: Wielka gwiazda polskiej sceny muzycznej

Irena Santor urodziła się 9 grudnia 1934 roku. Była nastolatką, gdy jedna z jej nauczycielek poprosiła ówczesnego dyrygenta opery z Poznania o jej przesłuchanie. Ten zachwycony głosem dziewczyny polecił ją Tadeuszowi Sygietyńskiemu, założycielowi Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze". Od 1951 do 1959 roku występowała jako solistka w legendarnej grupie.

Występy w "Mazowszu" przyniosły Irenie Santor nie tylko sławę, ale również miłość. To tam poznała skrzypka i koncertmistrza, Stanisława Santora, który został jej mężem. Przeżyli wspólnie prawie dwadzieścia lat. Na ich związek cieniem rzuciła się śmierć nowonarodzonej córki. Mimo rozwodu pozostawali w przyjaźni.

Pod koniec lat 50. Santor rozpoczęła solową działalność. Odniosła ogromne sukcesy i zdobyła wielką miłość fanów, którą cieszy się do dzisiaj. Przez dekady owocnej kariery otrzymała wiele prestiżowych wyróżnień. Jej melodyjny głos rozbrzmiewał na wielu scenach, a słuchacze podziwiali ją za uśmiech, takt i życzliwość.

Irena Santor wraca na scenę, by pożegnać się z publicznością

Legendarna piosenkarka w 2021 roku ogłosiła zakończenie kariery. Rok temu w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że nie tęskni za sceną i "swoje już wyśpiewała". Okazuje się jednak, że jest inaczej. 90-letnia gwiazd szykuje się bowiem do wyjątkowej trasy koncertowej. Ma to być nie tylko okazją do świętowania jej urodzin, ale również do pożegnania z publicznością.

Dla mnie ta trasa jest ważna, nie wiem, czy przede wszystkim, ale także przez to, że będę mogła się nareszcie porządnie i naprawdę pożegnać z publicznością i podziękować za wszystko, co mnie spotkało od publiczności. Za serdeczność, wyrozumiałość, za uczucie, za dobre wspomnienia i dobre krytyki. Bardzo jestem wdzięczna - powiedziała artystka w programie "Halo, tu Polsat".

Podczas koncertów Irenie Santor na scenie będą towarzyszyć doskonale znani artyści, w tym: Alicja Majewska, Michał Bajor, Igor Herbut czy Krzysztof Cugowski. W sumie odbędzie się piętnaście koncertów.

Irena Santor odrodzi się w drugim życiu. "Ja się jeszcze raz urodzę"