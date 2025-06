Przemysław Sadowski pręży klatę w lodowatym Bałtyku. To Agnieszka Warchulska go tak rozgrzewa?

Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska przyłapani w Sopocie

Gwiazdorskie małżeństwo zawitało nad morze z okazji festiwalu teatralnego. Bo choć ją doskonale kojarzymy m.in. z serialu "Barwy szczęścia", a on wciela się w lekarza w "Na Wspólnej", to na co dzień aktywnie udzielają się na scenie. W Sopocie Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska znaleźli chwilę na odpoczynek. Pojawili się na plaży przed luksusowym hotelem, by wylegiwać się na leżaczkach. Czytali książki, rozmawiali i śmiali się. Choć w tym roku będą świętować 21. rocznicę ślubu, widać, że ich uczucie nie gaśnie.

"Sopot, morze, plaża, spacer, relaks, odpoczynek, piękna kobieta, spokój. Szczęśliwy" - tak Przemysław Sadowski podpisał zamieszczone w sieci fotki znad morza.

Nie gaśnie też jego dziarskość. Choć Bałtyk o tej porze roku jest bardzo zimny, Sadowski wskoczył do wody, pluskał się, a nawet nurkował. A do tego prezentował się na plaży jak prawdziwy Adonis! Tylko pozazdrościć takiej formy.

Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska - historia miłości

Aktorzy poznali się na planie filmu „Pierwszy milion”, w którym Sadowski debiutował. Co więcej, zagrali wtedy łóżkowe sceny. Aktor śmiał się później, że pierwsze w życiu erotyczne sceny zagrał ze swoją przyszłą żoną.

- Byliśmy spięci, bo dla obojga to była pierwsza scena erotyczna. Jeszcze charakteryzatorka szepnęła mi tuż przed ujęciem: „Uważaj, żeby szminka się nie rozmazała”. Całowałem więc zawodowo. Nasz pierwszy prywatny pocałunek był trzy lata później - wyznał po latach Przemysław Sadowski.

Wtedy jeszcze oboje byli w innych związkach.

Do głowy by nam nie przyszło, że to się przerodzi w związek, który trwa do dziś. Zawsze ją ceniłem, podziwiałem. Zawsze mi się podobała. Spotkaliśmy się dwa lata później na próbach do sztuki „Japes” w Teatrze Prezentacje, u Romualda Szejda. Byliśmy już dojrzali i tak nas dopadło, że trzyma do dzisiaj

- opowiedział aktor.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska wypoczywają nad morzem. Prawda, że ładna z nich para?