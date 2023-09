Przerwano zdjęcia do „M jak miłość”. Wszystko z powodu śmierci aktora!

Superniania pokazała swój nowy dom. Żeby to osiągnąć mieszkała w namiocie przez 100 dni. Ascetyczne wnętrza Doroty Zawadzkiej

Przeprowadzka do nowego domu

To dopiero nowina!

Andrzej Precigs grał serialowego ojca Katarzyny Cichopek, czyli Kingi Zduńskiej. Niestety choroba zakończyła jego ziemski żywot. Nie ma osoby, która by o artyście nie wypowiadała się w samych superlatywach. Cała ekipa od innych aktoró, po osoby z produkcji go uwielbiała, dlatego podjęto decyzję, że w dniu jego pogrzebu nikt nie będzie pracował. Zarządzono dzień wolny od kontynacji zdjęć, by każdy mógł pożegnać pana Andrzeja osobiście.

Pogrzeb Andrzeja Precigsa

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 września 2023 r. o godz. 12.00 w kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54 w Warszawie. Jak dowiedział się „Super Express” tego dnia wszystkie osoby pracujące przy serialu będą miały wolne. - Wszystkie zdjęcia zaplanowane na 5 września zostały odwołane, by każdy z aktorów i ekipy mógł osobiście pożegnać kolegę - zdradza nam osoba z produkcji. Śmierć Precigsa to wielka strata nie tylko dla jego rodziny i przyjaciół, ale także dla fanów i całego świata klutury i sztuki. Gwiazdor zapisał się na kartach kineatografii oraz na deskach teatralnych jako wybitny aktor.

M jak miłość odcinek 1737 ZWIASTUN. Żałoba po śmierci Marszałka. Magda i Krysia w fatalnym stanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.