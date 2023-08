Marcin Hakiel rozstał się z tajemniczą Dominiką. Wielka miłość między parą nawiązała się tuż po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. I choć oboje starali się zachować szczegóły życia prywatnego w tajemnicy, to związek i tak nie przetrwał próby czasu. Hakiel i Dominika rozstali się, a teraz na jaw wychodzą rzekome powody tej decyzji. Według portalu "Świat Gwiazd", partnerka Hakiela miała mieć do niego jedną prośbę. Warunek nie został jednak spełniony, tancerz miał nie dotrzymać danego słowa, a to spowodowało poważną rysę na ich relacji. "To ona nie chciała mieszkać tam, gdzie on prowadził poprzednie życie. Dominika postawiła mu warunki, że jeśli chce, by ona zrobiła rewolucję w życiu jego młodszej córki i przeprowadziła się do Warszawy, to wspólnie muszą stworzyć nowe miejsce dla nowej rodziny. Marcin snuł plany budowy nowego domu, czym też ujął Dominikę", mówi informator "Świata Gwiazd". Zachwyty nie trwały długo.

Przeżyliśmy szok po usłyszeniu, o co partnerka Hakiela go poprosiła. To dlatego się rozstali?!

Jak czytamy dalej, Dominika szybko zdała sobie sprawę, że słowa Marcina Hakiela były pustymi obietnicami. "Świat Gwiazd" podaje, że plany ostatecznie spełzły na niczym, a wtedy w związku pary zaczęło się psuć.

- Potem doszły inne sytuacje, które nie poprawiły ich relacji – czytamy.

Relacji, jak już wiemy, nie udało się uratować. Marcin Hakiel i Dominika rozstali się bezpowrotnie. Ale z najnowszych słów byłej partnerki tancerza można wywnioskować, że nie chowa urazy. Pokusiła się nawet w mediach o parę miłych słów na temat samej Katarzyny Cichopek. Panie ponoć planują nawet wspólne spotkanie. Cóż, pozostaje nam życzyć powodzenia i wszystkiego dobrego.

Galeria zdjęć: Była Marcina Hakiela, tajemnicza Dominika, zostanie koleżanką Kasi Cichopek?!

Sonda Kogo najbardziej lubisz spośród wskazanych osób? Marcin Hakiel Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski Paulina Smaszcz Dominika