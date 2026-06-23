Qczaj brutalnie skomentował parady równości. "To jest moja orientacja i tyle"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-23 10:43

Qczaj od lat deklaruje się jako osoba LGBTQ+. Jak sam zaznaczał, nie ma zamiaru ukrywać swojej orientacji, choć jego rodzina na to różnie reagowała. W jednym z wywiadów wprost opowiedział, jak on sam podchodzi do parad równości. Nie ukrywa, że jedna rzecz go w tym wszystkim oburza, ale to jego osobiste przekonania.

Kim jest Qczaj? 

Daniel „Qczaj” Kuczaj to 39-letni trener fitness i motywator pochodzący z Podhala, znany ze swojego energicznego, góralskiego stylu. Zanim zdobył popularność, w wieku 16 lat przeprowadził się do Warszawy, gdzie występował w teatrze Studio Buffo oraz pracował jako fryzjer.

W mediach zasłynął dzięki łączeniu treningów z charakterystycznym humorem, jednak duże poruszenie wywołały jego osobiste wyznania. Celebryta publicznie opowiedział o trudnej przeszłości: o tym, że był ofiarą pedofilii, wychowywał się w rodzinie z problemem alkoholowym, zmagał się z ciężkim uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz podjął próbę samobójczą. Qczaj jest zdeklarowanym gejem, zachowuje całkowitą abstynencję i otwarcie mówi o przepracowywaniu swoich traum na terapii.

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Qczaj brutalnie o paradach równości 

Qczaj od lat otwarcie mówi o swojej orientacji. Szczególnie często pokazywał się w mediach społecznościowych ze swoim partnerem. Nie ukrywał wielu szczegółów ich relacji. Dlatego jego wypowiedź dla Pudelka o paradach równości może zaskoczyć.

- Też nie chodzę na parady. Dla mnie te parady robią więcej złego niż dobrego i ja nie potrzebuję iść na paradę i paradować i mówić, że jestem dumny z tego, że jestem gejem, bo po prostu jestem. To jest moja orientacja i tyle, nie potrzebuję z tego robić wielkiego halo - powiedział Qczaj.

Jak dodał, nie może powiedzieć, że są one niepotrzebne, bo wiele osób uważa, iż chodzi tam w słusznej sprawie. 

- Ja osobiście Qczaj nie chodzę na parady z moich osobistych przekonań. Inaczej pokazuję, że jestem takiej orientacji, a nie innej. Heteroseksualni ludzie nie chodzą codziennie na parady i nie mówią "jesteśmy heteroseksualni", więc ja nie potrzebuję iść na paradę i mówić "jestem homoseksualny" - podsumował Qczaj. 

Daniel Qczaj Kuczaj, znany trener fitness i motywator, ubrany w czarną skórzaną kurtkę z naszywkami na rękawach oraz ciemną koszulkę, z włosami upiętymi w koka i brodą. Mężczyzna patrzy prosto w obiektyw. Więcej o jego wypowiedziach na temat parad równości przeczytasz na naszym portalu.
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