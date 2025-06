Quebonafide mówi na kogo głosował. "Już mnie na żaden plan filmowy nie wpuszczą"

Quebonafide od dawna wzbudza emocje nie tylko twórczością muzyczną, ale i decyzjami, które podejmuje poza sceną. Zbliżające się pożegnalne koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie zapowiadają zamknięcie ważnego rozdziału jego kariery. Zanim to jednak nastąpi, raper pojawił się w programie "Godzina Zero", gdzie w szczerej rozmowie z Krzysztofem Stanowskim poruszył również tematy polityczne.

Podczas rozmowy Krzysztof Stanowski zapytał wprost: "Na kogo głosowałeś?". Artysta początkowo próbował się wycofać z odpowiedzi, sugerując, że otwarte deklaracje polityczne mogą mu zaszkodzić. Przyznał, że po wyborach wyczuł napiętą atmosferę w środowiskach artystycznych i medialnych, co sprawia, że woli zachować ostrożność.

Wiesz, że nie jestem sympatykiem - najłagodniej mówiąc - pana Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że w ogóle mnie podejrzewa dużo osób o to, ale... Kurczę, no... - mówił Quebonafide .

Mimo prób dyplomacji Quebonafide dał jasno do zrozumienia, że nie popiera Rafała Trzaskowskiego. Dodał, że choć nie uważa się za zwolennika PiS, to również nie identyfikuje się z opozycją.

Nie wiem, ja się teraz tak upolityczniam, że już mnie na żaden plan filmowy nie wpuszczą. W sensie nie filmowy, tylko na plan w ogóle żaden. Jeżeli chodzi o jakieś wolne zawody i tak dalej, no to jak ja poszedłem dzień po wyborach, no to widziałem, jakie nastroje panują w różnych miejscach związanych z wolnym zawodem, tak że... Ludzie mnie powieszą po prostu. Nie wiem, to jest jakaś moja intuicja - wyjawił muzyk.