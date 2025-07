Trudno znaleźć w Polsce osobę, która choć raz w życiu nie oglądała przynajmniej jednego odcinka seriali: "Klan", M jak miłość" czy "Na dobre i na złe". Tym bardziej, że pierwsza produkcja nadawana jest przez TVP od 1997 roku, druga - od 2000, a trzecia - od 1999 roku. Dotychczas wyemitowano ponad 4500 odcinków "Klanu", "Na dobre i na złe" niemal tysiąc, a "M jak miłość" niemal 1900. W każdej z telenowel przewinęło się mnóstwo ciekawych postaci granych przez znakomitych aktorów. W naszym quizie skupiamy się na męskich bohaterach. Artur Żmijewski, Tomasz Stockinger, Piotr Cyrwus, Kacper Kuszewski, Andrzej Grabarczyk, Witold Pyrkosz, Zygmunt Kęstowicz, Jacek Borkowski, Jan Wieczorkowski, Robert Moskwa, Robert Gonera, Krzysztof Pieczyński, Marian Opania, Cezary Morawski czy Jakub Tolak - to tylko część aktorów, która zagrała przynajmniej w jednej z trzech produkcji TVP. Nasz quiz jest bardzo prosty, nawet dla tych, którzy śledzą "M jak miłość", "Klan" i "Na dobre i na złe" bardzo nieregularnie lub niemal wcale. My podajemy imię i nazwisko jednego z aktorów, a Wy dobieracie do tego postać, którą zagrał. Przygotowaliśmy 20 pytań, a w każdym do wyboru są trzy odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest poprawna. Rozwiąż QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", Na dobre i na złe".

