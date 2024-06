Dzień Ojca w Polsce jest obchodzony od 1965 roku. Tego dnia tatowie przyjmują życzenia od swoich dzieci (zarówno tych małych, jak i dużych) i drobne prezenty. Mimo że święto cieszy się w naszym kraju zdecydowanie mniejszą popularnością niż Dzień Matki, to jednak z roku na rok Dzień Ojca obchodzi coraz więcej osób. Ojcowie to nie tylko ważny element naszej codzienności, lecz także bohaterowie najpopularniejszych polskich seriali TVP. Pamiętacie ojców z seriali "Klan", "M jak miłość" i "Na dobre i na złe"? Gdzie byli Lubiczowie, a gdzie Mostowiakowie? Rozwiąż QUIZ Dzień Ojca. Najsłynniejsi ojcowie w serialach TVP. M jak miłość, Na dobre i na złe, Klan. Przygotowaliśmy 18 pytań. W każdym do wyboru są trzy takie same odpowiedzi (M jak miłość, Na dobre i na złe, Klan), z których tylko jedna jest poprawna.

QUIZ Dzień Ojca. Najsłynniejsi ojcowie w serialach TVP. M jak miłość, Na dobre i na złe, Klan Pytanie 1 z 18 Marek (w tej roli Kacper Kuszewski) to ojciec Mateusza w serialu: M jak miłość Na dobre i na złe Klan Dalej

