QUIZ. Filmy i seriale z czasów PRL. Sprawdź, jak dobrze je pamiętasz!

Kinematografia czasów PRL-u obfitowała w produkcje, które stały się kultowe. To właśnie wtedy narodziły się seriale i filmy, które do dziś mają swoje stałe miejsce w polskiej kulturze. Jak dobrze pamiętasz telewizyjnych bohaterów? Czy znasz nazwiska reżyserów? Sprawdź swoją wiedzę w quizie o filmach i serialach z okresu PRL! Znajdziesz go pod tekstem.