QUIZ. Kto z kim, czyli połącz w pary polskie gwiazdy

W polskim show-biznesie nie brak jest par, które są ze sobą od wielu, wielu lat. Inni celebryci w związkach mają krótsze staże, ale za to regularnie podsyłają nam jakieś soczyste kąski ze swojego życia, są i tacy, których miłość rodziła się w atmosferze skandalu. Jeśli zawsze wiesz, co piszczy na celebryckim podwórku, a świat romansów, związków, gwiazdorskich ślubów i rozstań nie ma przed tobą tajemnic, to ten quiz jest dla ciebie. Połącz w pary polskich celebrytów i zgarnij komplet punktów.