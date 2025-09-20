Łzy i Blue Cafe. Ania Wyszkoni i Tatiana Okupnik czarowały głosami

Po szalonych latach 90. nastała nieco spokojniejsza pierwsza dekada XX wieku. W polskiej muzyce jednak nudy zdecydowanie nie było. Na początku lat dwutysięcznych niesamowitym zjawiskiem była grupa Ich Troje z charyzmatycznym Michałem Wiśniewskim. Silną pozycję na rynku miały także dwie inne kapele: Łzy i Blue Cafe. W obu zespołach niezwykle ważnym elementem były młodziutkie wówczas wokalistki. W pierwszej głosem czarowała Ania Wyszkoni, a w drugiej - Tatiana Okupnik. Mózgiem zespołów Łzy i Blue Cafe byli jednak mężczyźni (odpowiednio Adam Konkol i Paweł Rurak-Sokal). Po odejściu z kapel wokalistek, panowie kontynuowali działalność artystyczną już z innymi paniami za mikrofonem. W 2010 roku z Łez odeszła Ania Wyszkoni, którą zastąpiła Sara Chmiel. Pięć lat wcześniej z Blue Cafe rozstała się Tatiana Okupnik. Jej miejsce zajęła Dominika Gawęda.

Łzy i Blue Cafe wielkie przeboje. Rozwiąż nasz QUIZ

W powszechnej świadomości jednak z zespołem Łzy kojarzona jest przede wszystkim Ania Wyszkoni, a z Blue Cafe - Tatiana Okupnik. Przeboje z czasów, gdy w tych grupach śpiewały wspomniane panie, do dziś są chętnie nucone przez kolejne pokolenia Polaków. Któż nie zna takich piosenek jak: "Narcyz się nazywam", "You May Be in Love", "Agnieszka już dawno...", Oczy szeroko zamknięte", "Do nieba, Do piekła" czy "Love song". Ciekawi jesteśmy, czy potraficie dopasować dany utwór do kapeli. Quiz jest bardzo prosty, bo do wyboru są tylko dwie odpowiedzi (albo "Łzy", albo "Blue Cafe"). Przy okazji można powspominać dawne czasy. Rozwiąż QUIZ. Łzy czy Blue Cafe? Czyj to szlagier? "Agnieszka", Do nieba", "Narcyz" i pochwal się wynikiem. Przygotowaliśmy 18 pytań.