"Afera majtkowa" z Anią Wyszkoni! Lider zespołu Łzy potwornie zakpił z dawnej koleżanki. To już przegięcie?

Ania Wyszkoni wystąpiła na koncercie "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Grudziądzu, gdzie wykonała m.in. utwór "Agnieszka". Kontrowersje wywołał jej strój

Adam Konkol, lider zespołu Łzy, skomentował występ Wyszkoni, drwiąc z jej skąpego stroju i sugerując, że zapłaci za to, by nie musiała śpiewać w "samych majtkach".

Konflikt między Wyszkoni a Konkolem trwa od dawna i dotyczy praw do piosenek z repertuaru Łez.

Konflikt w zespole Łzy. Ania Wyszkoni atakowana przez Adama Konkola

Ania Wyszkoni zdobyła olbrzymią popularność, występując z grupą Łzy. Do kapeli Adama Konkola trafiła, mając zaledwie 16 lat. Odeszła 14 lat później, będąc już dojrzałą wokalistą z rzeszą swoich fanów. To za jej czasów zespół Łzy wylansował takie przeboje jak: "Agnieszka", "Narcyz" czy "Oczy szeroko zamknięte". Obecnie piosenkarka i Adam Konkol mają ze sobą - delikatnie mówiąc - chłodne stosunki. Na początku 2025 roku zrobiła się wielka awantura z powodu występu Ani Wyszkoni na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu. Wokalistka zaśpiewała m.in. utwór "Agnieszka", co rozsierdziło Adam Konkola. Kompozytor i lider Łez ocenił, że Ania Wyszkoni nie ma zielonego pojęcia o tym, jak powinna brzmieć ta piosenka i "gdzieś się zagubiła w tym komercyjnym świecie"

Pytacie mnie, czy jest współtwórczynią "Agnieszki". Nie, nie jest współtwórczynią. Nie napisała nawet słowa tej piosenki, nawet jednej nuty, nie wymyśliła linii melodycznej. (…) W kwietniu czeka ją rozprawa sądowa, w której chcę pozbawić ją praw w ZAiKS-ie, dlatego, że jej się nie należą, więc zaczyna mówić wszem wobec, że jest współtwórczynią

- przekonywał muzyk, który znów zaatakował dawną koleżankę. Tym razem z powodu tzw. afery majtkowej, która wybuchła po występie Ani Wyszkoni na finałowym koncercie "Lata z Radiem i Telewizją Polską".

"Afera majtkowa". Adam Konkol drwi z Ani Wyszkoni. "Zapłacimy, żeby Pani nie musiała śpiewać w samych majtkach"

Przypomnijmy, że impreza odbyła się w Grudziądzu, Na scenie pojawili sie m.in. Halina Mlynkova, Perfect i Łukasz Drapała, Formacja Nieżywych Schabuff, Organek, Urszula, IRA, a także wspominana Ania Wyszkoni. I to właśnie ona zwróciła na siebie największą uwagę, wywołując "aferę majtkową". Wszystko z powodu skąpego stroju. Jej kuse szory były tematem wielu rozmów. Okazji do ataku na dawną koleżankę nie przepuścił Adam Konkol. Pod nagraniem z występu Ani Wyszkoni, które pojawiło się na oficjalnym profilu TVP na Instagramie, muzyk zamieścił komentarz. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że artystka śpiewała "Agnieszkę".

Pani Aniu, my wiemy, że Pani wyrosła z tych piosenek. Ale zapłacimy, żeby Pani nie musiała śpiewać w samych majtkach

- drwi Adam Konkol. To już przegięcie?

W galerii prezentujemy zdjęcia z koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Grudziądzu. Ania Wyszkoni wystąpiła w kusych szorkach

Sonda Kto ma rację w sporze Ania Wyszkoni - Adam Konkol? Ania Wyszkoni Adam Konkol Nie wiem/Trudno powiedzieć