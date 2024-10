Rafał Brzozowski pokazał swoją babcię! Niesamowite, jak wygląda w wieku 90 lat

Rafał Brzozowski nowa fucha i własny biznes

Rafał Brzozowski po zmianach w TVP przestał być prowadzącym teleturniej "Jaka to melodia". Zdolny wokalista jednak na brak zajęć nie narzeka. Niedawno pisaliśmy o tym, że artysta załapał się na fuchę marzeń na statkach. Będzie tam mógł zarobić wielkie pieniądze. Mówi się, że za samo śpiewanie miesięcznie ma zgarniać pomiędzy 3 a 5 tys. dolarów!

Pod artykułem prezentujemy galerię: Kim jest brat Rafała Brzozowskiego, Adam Brzozowski? Sportowy gwiazdor, liczne sukcesy

W najbliższym czasie czeka mnie dużo wyjazdów zagranicznych i mówię tu o wyjazdach zawodowych. Już przygotowuję się do dużego koncertu z orkiestrą w Toronto, do tego będę występował na ogromnych wycieczkowcach pływających po Karaibach. Zaś w grudniu i styczniu będę miał występy świąteczne w Stanach. Przyznam, że w USA będę teraz spędzał dużo czasu i będę tam dużo grał. Dużo rzeczy się teraz otwiera, miałem nawet propozycję wyjazdu i gry w Peru, ale nie udało się zgrać terminów. To właśnie pokazuje, że gdy jedne drzwi się zamykają i niektórym wydaje się, że to jakaś tragedia, to drugie się otwierają. Uważam, że wszystko jest w życiu po coś potrzebne

- zdradził były prezenter TVP w rozmowie z portalem Fakt.pl. To jednak nie wszystko. Rafał Brzozowski pochwalił się, że wkrótce otworzy swój pensjonat w Zakopanem! - Brzozowy Dwór jest już na ostatniej prostej! Prace wykończeniowe niemal zakończone, a my powoli szykujemy się do otwarcia - wyjawił na Instagramie piosenkarz, który - mimo wielu obowiązków zawodowych - nie zapomina o swojej rodzinie.

Rafał Brzozowski pokazał babcię. Pani Alina skończyła 90 lat

7 października Rafała Brzozowski publicznie złożył życzenia swojej ukochanej babci. Pani Alina właśnie skończyła 90 lat, choć patrząc na nią, trudno w to uwierzyć. Seniorka bowiem zdecydowanie nie wygląda na swój wiek. Piosenkarz przy okazji zdradził, że jego babcia jest kulinarną mistrzynią.

Moja babcia Alina obchodzi dziś swoje 90-te urodziny! Z tej wyjątkowej okazji mieliśmy wczoraj piękną uroczystość. Babciu, pozostań zawsze taka młoda duchem i pełna energii! Twoje obiady to prawdziwe mistrzostwo – nikt nie gotuje tak jak Ty

- zaznaczył Rafał Brzozowski. Były gwiazdor TVP dodał od serca, że cieszy sie z tego, że ma tak "wspaniałą babcię". My przyłączamy się do życzeń dla seniorki rodu. Ciekawi jesteśmy, czy babcia zdradziła wokaliście jakieś sekretne przepisy.