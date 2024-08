Komplikacje ze ślubem Rafała Maseraka! Pojawił się wielki problem

Rafał Maserak partnerka, dzieci

Rafał Maserak bardzo poważnie traktuje swój związek z Małgorzatą Lis. Juror w programie "Taniec z gwiazdami", a w przeszłości taneczny trener i partner gwiazd (m.in. Małgorzaty Foremniak, z którą związany był także w życiu prywatnym), w 2020 roku po raz pierwszy został ojcem. Wygląda jednak na to, że na jednym potomku się nie skończy. - Przede wszystkim chciałbym, aby nasz syn miał rodzeństwo - wyjawił tancerz w rozmowie z "Twoim Imperium". - Zależy nam z Gosią, żeby nasz syn miał szczęśliwe dzieciństwo, pełne radości, uśmiechu i dobrej zabawy. Leonard dopomina się brata lub siostry, więc nam nie pozostaje nic innego, jak spełnić jego marzenie - dodał. Mimo że Rafał Maserak i Małgorzata Lis są ze sobą już bardzo długo, do tej pory swojego związku nie sformalizowali. Wkrótce jednak i to się pewnie zmieni.

Wybredny Rafał Maserak o weselu. Pojawiły się komplikacje

Już jakiś czas temu Rafał Maserak w rozmowie z "Na żywo" wspominał o ślubie. - Założyliśmy rodzinę, a pojawienie się na świecie dziecka jest dużo ważniejsze niż obrączki. Ale żeby była jasność: osobiście nie mam nic przeciwko instytucji małżeństwa. Więc myślę, że ten dzień ślubu kiedyś nadejdzie - zaznaczył juror programu "Taniec z gwiazdami". Teraz w wywiadzie dla Pomponika temat ślubu powrócił. Pojawiły się komplikacje związane z weselem! Rafał Maserak zdaje się być bardzo wybredny. - Cały czas szukam miejsca odpowiedniego, żebym mógł wyprawić wesele - zdradził tancerz. - Musi być wyjątkowe. Muszę czuć flow, energię. Muszę się jeszcze z kilkoma osobami pokłócić, bo miałbym za dużo znajomych - dodał ze śmiechem. Przy okazji Rafał Maserak odniósł się do wręczania pustych kopert na weselach. - To zależy, chyba że jest voucher, to rozumiem. No ale chyba delikatna siara jest - ocenił. Po tych słowach chyba nikt nie odważy się dać mu pustej koperty.

