Dwóch Mroczków wparowało na Orlika! Co za kunszt. Cristiano Ronaldo się chowa!

Bracia Mroczkowie pokazali kunszt piłkarski. Nawet Cristiano Ronaldo się przy nich chowa!

Rafał Mroczek i Marcin Mroczek znani są przede wszystkim dzięki rolom bliźniaków Piotrka i Pawła w serialu "M jak miłość". W produkcji TVP bracia Mroczkowie występują od samego początku, czyli od roku 2000. Gdy zaczynali grać w popularnej "Emce" właściwie byli jeszcze dzieciakami. Jak widać, dzieci w nich pozostały, mimo że panowie są już po czterdziestce. Formy sportowej pozazdrościć im jednak mogą nawet nastolatkowie. Próbkę popisów Rafała i Marcina można było zobaczyć na jednym z warszawskich Orlików. Bliźniaki z dziecięcą radością wparowały na boisko i zaprezentowały wielki piłkarski kunszt. Nawet Cristiano Ronaldo się przy nich chowa! Przy okazji panom zebrało się na wspomnienia.

Jak za dawnych lat miedzy siedleckimi blokami, tylko boisko nieco bardziej równe. #brothers #wspomnieniazdzieciństwa #pilkanozna

- napisał na Instagramie Marcin Mroczek, nawiązując do filmiku.

Rafał Mroczek i Marcin Mroczek na Orliku. Soczyste uderzenie z woleja robi wrażenie

Na nagraniu widzimy, jak aktorzy znani z "M jak miłość" sprawnie żonglują futbolówką. Jeden z nich oddaje nawet piękny strzał z woleja, który ląduje w pustej bramce. Ale nawet gdyby stał w niej rasowy golkiper, to mógłby mieć problem z obroną tego soczystego uderzenia. Siła strzału musiała być znaczna, bowiem stojący za bramką płot aż się zatrząsł. Marcin Mroczek miłość do piłki nożnej zaszczepia też u dzieci. Jeszcze przed nieudanym dla polskich piłkarzy Euro 2024 zabrał swoich synów na spotkanie z kadrowiczami. Potem zarówno Marcin, jak i Rafał Mroczek brali udział w pieszej pielgrzymce do Częstochowy, która też przecież wymaga dobrej formy fizycznej. Marcin Mroczek musiał jednak przedwcześnie zakończyć pielgrzymkę. Powodem były 6. urodziny jego synka.

Ciekawe, czy synowie bliźniaków też będą tak dobrze grać w piłkę w wieku 42 lat.