Prosi, by się badać!

Ostatni weekend czerwca był wyjątkowo upalny. Lejący się z nieba skwar dawał się też we znaki braciom Mroczkom, którzy zajechali na działkę do rodziców. Rafał Mroczek udokumentował, jak sobie radzili w upalne dni. Gwiazdor "M jak miłość błysnął pomysłowością. Wraz z bratem zakasał rękawy i zrobił z działki park wodny. Za sprzęt posłużyły wysłużona zardzewiała taczka i beczka na ogórki! Okazało się, że proste sposoby są najlepsze! Chłopiec (prawdopodobnie syn Marcina Mroczka) taplał się w beczce, a Rafał Mroczek położył się "jacuzzi" na taczce. W kolejce na wodne atrakcje czekał też pies. Nie wiemy jednak, czy został dopuszczony na działkowy park wodny. - W upalne dni trzeba sobie radzić. Jakie są Wasze sposoby na +30 C ? - pytał fanów na Instagramie Rafał Mroczek, który niedawno wziął ślub.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Rafała Mroczka ze ślubu

Patent Rafała Mroczka i jego brata spodobał się internautom. Jedna z użytkowniczek Instagrama pochwaliła się tym, że jej syn "też nie raz kąpał się w taczkach". - A żeby miał wygonie w plecy, to podkładał sobie styropian - dodała. - Kreatywność działa - odparł jej Rafał Mroczek. Na szczęście upały w Polsce trochę odpuściły, ale lato dopiero się zaczęło, więc jest niemal pewne, że działkowy park wodny jeszcze się Mroczkom przyda. Szczególnie, że teraz mają przerwę w kręceniu kolejnych odcinków "M jak miłość".

Przypomnijmy, że obaj bracia mają dzieci, które na pewno chętnie będą korzystać z osobliwych "basenów". Rafał Mroczek jest ojcem 8-letniej Zosi. Z kolei Marcin Mroczek to dumny tata dwóch synów - Ignacego (8 l.) i Kacpra (7 l.). Niedawno gwiazdor "M jak miłość" zabrał chłopaków na spotkanie z piłkarzami reprezentacji Polski.