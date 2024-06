Rafał Mroczek dopiero co się ożenił i już pokazał zdjęcia dziecka. Sieć oszalała

To pożegnanie łamie serce

Rafał Mroczek "zastrzelił" wszystkich relacją ze swojego ślubu. Do ostatniej sekundy nie było wiadomo, że gwiazdor "M jak miłość" w ogóle ma zamiar się żenić, aż wreszcie para młoda zatańczyła swój pierwszy taniec. Wybranką Mroczka jest piękna Magdalena Czech, finalistka konkursu Miss Polonia. Rafał Mroczek już dawno nie był tak szczęśliwy jak na zdjęciach ze ślubu. Obrazka dopełniła relacja z bajkowej podróży poślubnej państwa młodych na Bali. Teraz szczęśliwy gwiazdor zdecydował się ujawnić szczegóły na temat swojego dziecka.

Mroczek ukrywał córkę przed światem

Rafał Mroczek stara się ukrywać córkę przed światem i dba o jej prywatność. Czasem jednak dumny tata nie wytrzymuje i pokazuje światu, jak wyglądają chwile, które spędza z 8-letnią Zosią. Tym razem szczęśliwy gwiazdor zdecydował się ujawnić, jak wygląda owoc jego miłości z poprzednią partnerką.

- W tym dniu serducho bije podwójnie ♥️♥️ Jako syn i jako ojciec - napisał Rafał Mroczek w poście ze zdjęciami córki 1 czerwca. Odkąd zostałem ojcem Dzień Dziecka jest jeszcze bardzie wyjątkowy.Świat, który pokazuję córce i świat, do którego ona mnie zabiera jest piękniejszy. Bo wspólny :) 🙌Wszystkim dzieciom przesyłam najserdeczniejsze życzenia 😀

- ale miłość ❤️ - odpowiedziała Dominika Kachlik, grająca w "M jak miłość" żonę Pawła Zduńskiego.

- Kochani 🥰 - pospieszyła z komentarzem Magdalena Mroczek, a mąż odpowiedział jej: - ♥️♥️.

- Super zdjecia, ale to w kościele aż mnie urzekło 😍🙏 piękny przekaz wychowywać dzieci w wierze. Rafale bardzo Cię cenie za to jakim jesteś człowiekiem i ze nie wstydzisz się swojej wiary, w dzisiejszym świecie to rzadkość. Pozdrawiam 🤗🤗 - nie zawiedli fani gwiazdora.

- Piękny widok ojciec i córka Wszystkiego naj dla was z okazji dnia dziecka,bo nawet dorosły każdy z nas ma trochę z dziecka 🍀😘

- Cudowna relacja ❤️córeczka tatusia super💞niech to będzie wyjątkowy dzień każdego roku inny pozdrawiam🥰

Cała prawda o matce córki Mroczka

Matką 8-letniej Zosi, córki Rafała Mroczka jest modelka Joanna Skrzyszewska. Gwiazdor "M jak miłość" poznał przyszłą matkę swojego dziecka w 2007 roku, gdy jako 15-latka uczestniczyła w konkursie Miss Polski Nastolatek. Ich córka Zosia przyszła na świat w październiku 2016 roku. Para zdecydowała się rozstać po 13 latach związku, obecnie każde z nich jest już po ślubie z nowym partnerem.

Jak wygląda córka Rafała Mroczka? Unikalne zdjęcia dziecka z mamą i tatą zobacz w naszej galerii zdjęć!

