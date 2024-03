Rafał Olbrychski ujawnił prawdę o trudnej relacji z ojcem! "Raz było lepiej, a raz gorzej"

Daniel Olbrychski (79l. ) to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Jego kultowe role zna wielu z nas. Życie prywatne gwiazdora również budzi wiele emocji. O jego ognistych romansach krążą niemal legendy. Owocami tej płomiennej miłości jest trójka dzieci. Jednym z nich jest aktor Rafał Olbrychski, który jest owocem związku z Daniela Olbrychskiego i Moniki Dzienisiewicz-Olbrychskiej, którzy w 1977 r. się rozwiedli. Był wychowywany przez matkę i babkę, ale w wieku 12 lat przeprowadził się do ojca w Paryżu. Przez lata mówiono o ich trudnych relacjach. W ostatnim wywiadzie syn legendarnego aktora wyjawił całą prawdę.

Rafał Olbrychski o relacji z ojcem! Żałuje słów sprzed lat

Kilka lat temu o relacji Daniela Olbrychskiego z synem było naprawdę głośno, wszystko za sprawą wywiadu, którego udzielił wówczas jego syn. Młody Olbrychski wypowiedział wówczas w kierunku ojca kilka gorzkich słów. Jak się okazuje dziś syn legendarnego aktora żałuje tych słów.

- Miałem wtedy głęboką potrzebę, by to powiedzieć. Siedziało to we mnie i nie umiałem tego inaczej przepracować. Dziś żałuję tych słów. O pewnych sprawach nie powinienem był mówić publicznie - powiedział w rozmowie z "Plejadą".

Dziś wiele wskazuje na to, że Panowie zapomnieli już o tej sytuacji i nie chowają do siebie urazy.

- Jest naprawdę super. Nasza relacja przechodziła przez różne etapy. Raz było lepiej, a raz gorzej. Natomiast to wszystko przestało mieć dla mnie znaczenie - dodał.

