Omenaa Mensah i Rafał Brzoska od lat przyciągają uwagę opinii publicznej. Ich związek, łączący świat wielkiego biznesu oraz show-biznesu, budzi ogromne zainteresowanie, a para chętnie dzieli się fragmentami swojej codzienności w mediach społecznościowych. Podróże są ważną częścią ich życia, od Indii, przez Botswanę, aż po kolejne kraje Afryki, które obecnie odwiedzają.

Raj na ziemi zamienił się w piekło. Omenaa Mensah nie kryje oburzenia!

Tym razem jednak zamiast relacji z luksusowych hoteli czy spektakularnych widoków, Omenaa zdecydowała się poruszyć przyziemny temat. Podczas krótkiego spaceru po plaży natrafiła na porzucone przedmioty, które w żaden sposób nie powinny znaleźć się w tak pięknym miejscu. Zaskoczona i wyraźnie poruszona, zaczęła je zbierać, dokumentując wszystko na nagraniu.

Prezenterka przyznała, że widok zaśmieconych wybrzeży to coś, co regularnie ją niepokoi podczas zagranicznych wyjazdów. Jak podkreśliła, problem nie dotyczy jednego regionu, podobne sytuacje obserwowała zarówno w Afryce, jak i w Azji. Szczególne emocje wywołały w niej przedmioty należące do dzieci, które znalazła na piasku, co jej zdaniem pokazuje, jak wiele brakuje jeszcze w kwestii edukacji ekologicznej.

To, co mnie bardzo często przeraża w trakcie różnych podróży, to że na wielu plażach, zarówno wybrzeże Afryki, jak i Azji, Azji w szczególności, można na plaży zobaczyć takie śmieci, których się nie spodziewamy. Uwaga, tu znalazłam kask - to jest taki mini kask dla dzieci, zabawka. No właśnie, edukacja, edukacja, ale cóż... Zbieram, zanoszę. O, grzebień. Trzeba naprawdę zacząć o tym wszystkim myśleć w takich kategoriach, że no nie, takie śmieci tu nie powinny być - powiedziała gwiazda w mediach społecznościowych.

Mensah zwróciła uwagę, że odpowiedzialność za stan środowiska spoczywa na wszystkich. Jej zdaniem konieczna jest zmiana myślenia i większa świadomość. Plaże nie są wysypiskiem śmieci, a miejscem, które powinno pozostać czyste i bezpieczne.

