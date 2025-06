12 kroków do... nienawiści. Doda idzie z Pachutem do sądu. Ostro! "Pomówienia, szantaż i nękanie"

Jessie J (właśc. Jessica Ellen Cornish) jest pochodzącą z Londynu piosenkarką, autorką tekstów i kompozytorką. Pierwsze kroki na scenie stawiała jako dziecko. Po latach zaczęła pisać utwory m.in. dla Justina Timberlake, Alicii Keys czy Christiny Aguilery. Pod koniec lutego 2011 roku do sprzedaży trafił jej debiutancki album "Who You Are", nad którym pracowała przez sześć lat.

Jessie stała się rozpoznawalna na całym świecie, a jej piosenki podbijały listy przebojów. Występowała jako jurorka w programach "The Voice UK" oraz "The Voice Australia". Jessie J angażuje się również w różne akcje charytatywne. Wpiera m.in. brytyjską organizację "Believe in Magic", która pomaga dzieciom w trudnej sytuacji finansowej.

Piosenkarka utrzymuje bliski kontakt ze swoim fanami. Często dzieli się z nimi osobistymi sprawami, w tym dotyczącymi jej zdrowia. Jessie J od dziecka zmaga się z wieloma problemami. Cierpi na arytmie. Ta doprowadziła u niej do udaru, który przeszła w wieku 18 lat. W 2020 roku z powodu choroby Ménière’a na krótko straciła słuch.

Jessie J zwiesza karierę, by poddać się operacji

37-latka bardzo dba o zdrowie i jest pod niemal stałą opieką lekarzy. W środę, 4 czerwca, wyznała, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Został on wykryty dość wcześnie, dlatego zmiana jest niewielka.

Zawsze dzieliłam się wszystkim, co przeżywam w swoim życiu. Zanim ukazał się utwór "No Secrets", zdiagnozowano u mnie wczesnego raka piersi. Podkreślam słowo wcześnie. Rak jest do bani w każdej postaci, ale trzymam się słowa wcześnie

- powiedziała artystka na nagraniu opublikowanym na Instagramie. Piosenkarka nadal pracuje. Niedawno wydała nowy singiel i szykuje się do występu na festiwalu Summertime Ball. Zapowiedziała jednak, że po tym koncercie na pewien czas zawiesi karierę, by poddać się leczeniu. Postanowiła przejść operację. Chociaż diagnoza jest poważna, to Jessie nie traci charakterystycznego dla niej poczucia humoru.

To bardzo dramatyczny sposób na powiększenie piersi. Zniknę na chwilę po "Summertime Ball", żeby poddać się operacji, a wrócę z wielkimi cyckami i większą ilością muzyki

- zażartowała. Jessie J przyznała, że zawsze była szczera i dzieliła się ze swoimi fanami różnymi wiadomościami - zarówno dobrymi, jak i złymi. Ma nadzieje, że jej historia pomoże innym osobom, które zmagają się z podobnymi doświadczeniami. Tak było w jej przypadku.

Ale wiem też, jak wiele dało mi wsparcie od innych, którzy dzielili się swoimi historiami

- dodała Jessie. Piosenkarka ma dla kogo walczyć. W maju 2023 roku powitała na świecie synka, którego nazwała Sky. Ojcem dziecka Jessie jest bejsbolista Chanan Safir Colman.

