Ralph Kaminski już tak nie wygląda! Całkowicie zmienił fryzurę. "Lepiej tak niż w tym grzybie"

Ralph Kaminski budzi w Polsce wielkie emocje. Jedni uważają, że jest zbyt ekscentryczny i "dziwny" jak na nasze krajowe podwórko, a inni kochają go za oryginalność oraz nietuzinkowość. Zarówno twórczość, jak i wygląd muzyka, są oceniane w sieci. Rozmawia się między innymi na temat... fryzury 33-latka! Ralph Kaminski miał bowiem na głowie całkiem sporo. Od dłuższych, złocistych blond włosów, przez brązowego boba, aż po... króciutkie włoski. Teraz Kaminski zmienił fryzurę! Zniknął "grzyb", jak prześmiewczo nazywa się tego typu uczesanie, a zamiast tego pojawiły się krótkie, schludnie przystrzyżone włosy. - Marzec 2024 - napisał Ralph Kaminski, opisując zdjęcie, tak jakby chciał fanom dać do zrozumienia, że faktycznie jest to jego aktualna fryzura. Pod fotografią aż zaroiło się od komentarzy. Jak ludzie oceniają jego fryzurę? Sprawdźcie.

Większość komentarzy jest pozytywna, choć niektórzy uważają, że "ekstremalny" look, nietypowe, bardziej pasował artyście. Ludzie dobierają komplementy w różny sposób. Jeden bardziej dosadny, drugi nieco mniej. - Lepiej tak niż w tym grzybie. (...) Ładnie. (...) Tak normalniej - czytamy. A jak Wy uważacie? Zobaczcie poniższą galerię zdjęć i koniecznie zagłosujcie w naszej sondzie.

Zobacz galerię zdjęć: Ralph Kaminski bez peruki. Tak wygląda naprawdę