Ralph Kamiński w "Szansie na sukces" 16 lat później! Wtedy zaliczył sromotną porażkę

Fanów "Szansy na sukces", kultowego muzycznego programu czeka wyjątkowy odcinek. Na słynnej kanapie zasiądzie artysta, którego oryginalność, wrażliwość i sceniczna charyzma podbiły serca publiczności w całej Polsce. Uczestnicy programu zmierzą się z repertuarem jednego z najbardziej charakterystycznych twórców młodego pokolenia – piosenkami pełnymi emocji, poetyckich tekstów i niepowtarzalnych brzmień. Ralph Kaminski nie tylko wysłucha występów uczestników, ale również podzieli się z nimi swoim doświadczeniem scenicznym i opowie o kulisach pracy nad swoimi albumami.

W studio będzie panowała rodzinna, sielankowa atmosfera – na kanapie zasiądą najbliżsi artysty: rodzina, znajomi oraz najbliżsi współpracownicy. Widzowie będą mogli się poczuć, jakby byli świadkami jakiegoś towarzyskiego spotkania. Na samym początku zostanie wyemitowany fragment występu Ralpha z… "Szansy na sukces" z 2009 roku.

Zobacz także: Ralph Kaminski w USA kupił dziecięce body! Wokalista szczerze o byciu ojcem. Ale się otworzył

Ralph Kaminski w "Szansie na sukces" 16 lat temu przegrał z kretesem!

Ja muszę państwu powiedzieć jedną rzecz, że ja w ogóle przegrałem całkowicie, nawet wyróżnienia nie dostałem, przepadłem. Nigdy tego nie zapomnę, to był chyba mój drugi raz w telewizji, byłem przerażony. Pani Steczkowska paliła na korytarzu, zobaczyłem Wojciecha Manna, jak wszedł do garderoby. Legenda, którą obserwowałem od dziecka w telewizji… zamroziło mnie. Zwracam się teraz do uczestników: nieważne kto dzisiaj wygra, ważne, żebyśmy się dobrze bawili – zaakcentuje Kaminski.

Ten odcinek będzie o tym, że trzeba być cierpliwym i wykorzystywać każdą okazję, nawet mimo wielu wcześniejszych niepowodzeń.

Wygrywam Przegląd Piosenki Aktorskiej dopiero za czwartym razem, prawie dziesięć lat próbowałem. Miałem trzy podejścia i już myślałem, że to nie dla mnie. Jednak postanowiłem spróbować czwarty, ostatni raz i wtedy wygrałem – doda Kaminski.

Zobacz także: Ralph Kaminski miał wypadek na chodniku! "Dostałem sygnał z góry"

Artysta zdradzi w odcinku kilka innych ciekawostek dotyczących swojej twórczości. Widzowie dowiedzą się m.in. na co, wydał 45 tysięcy złotych za Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu "Carpathia 2011", dlaczego w jego teledyskach występują rodzina i znajomi oraz z jaką swoją piosenką ma największy problem. Głos zabierze również brat Ralpha, który opowie o tym, jak układa się między nimi współpraca i co jest w niej najtrudniejsze.

Kiedy i gdzie oglądać "Szansę na sukces"?

"Szansa na sukces. Opole 2026" zostanie wyemitowana w najbliższą niedzielę 19 października o godz. 15:10 w TVP2.

Zobacz także: Ralph Kaminski zniknął z mediów. Teraz wyznaje, że jest chory. "Proszę o pomoc, leczę się"

Zobacz więcej zdjęć. Ralph Kaminski bez peruki. Tak wygląda naprawdę

Ralph Kamiński pokazał zdjęcie z czasów studenckich. Nie uwierzycie, z kim pozuje! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.