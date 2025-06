Ralph Kaminski miał wypadek na chodniku! "Dostałem sygnał z góry"

Ralph Kaminski w świecie polskiego show-biznesu od kilku lat jest na fali wznoszącej. Obdarzony niesamowitym głosem wokalista przekracza kolejne artystyczne bariery. Niedawno zrobił furorę podczas festiwalu w Opolu, gdzie brawurowo zaśpiewał szlagier "Jaka róża, taki cierń". Za ten występ podobno pochwaliła go sama Edyta Górniak, z którą Ralph Kaminski uciął sobie pogawędkę w opolskich kuluarach. Głośno było także o współpracy 35-letniego piosenkarza z Marylą Rodowicz. Ten oryginalny międzypokoleniowy duet wystąpił razem podczas Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Za Ralphem zatem dwa wielkie festiwale, a on nie zwalnia tempa! Teraz jednak - jak sam pisze - dostał "sygnał z góry, żeby trochę zwolnić". Ralph Kaminski miał bowiem wypadek na chodniku! Trochę się poturbował!

Do zdarzenia doszło w trakcie przerwy w próbach w osobliwych okolicznościach. Ralph Kaminski przewrócił się na chodniku. Wiele wskazuje na to, że wypadek był efektem ogólnego zmęczenia artysty.

Dzisiaj kolejny dzień prób do Męskie Granie Orkiestra 25 (wolnego nie ma). Z niedzieli na poniedziałek po 4 rano wróciłem do Warszawy, by zdążyć na próbę taneczną, która odbywała się o 10. W przerwie na kawę, idąc chodnikiem przewróciłem się i złamałem duży palec u stopy (będę Wam kulał przez chwilę na scenie) - dostałem sygnał z góry żeby trochę zwolnić i tak jak w życiu: raz triumf, raz upadek