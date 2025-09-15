Ralph Kaminski w USA kupił dziecięce body! Wokalista szczerze o byciu ojcem. Ale się otworzył

- Ralph Kaminski otworzył się na temat ojcostwa i narodzin bratanka Stefana Kamińskiego, przyznając, że narodziny dziecka mogłyby przesunąć jego karierę artystyczną na dalszy plan.
Ralph Kaminski miał wypadek na chodniku
Ralph Kaminski słynie z oryginalnych utworów i kapitalnego głosu. Artysta zwraca na siebie też uwagę nieszablonowym sposobem bycia i osobliwymi kreacjami. Wiele osób z tego powodu postrzega Ralpha Kaminskiego jako postać "z innej planety". Bierze sie to także stąd, że wokalista nie jest typem celebryty, który na prawo i lewo opowiada o swoich prywatnych sprawach. W czerwcu głośno było o wypadku muzyka, do którego doszło na chodniku.
Dzisiaj kolejny dzień prób do Męskie Granie Orkiestra 25 (wolnego nie ma). Z niedzieli na poniedziałek po 4 rano wróciłem do Warszawy, by zdążyć na próbę taneczną, która odbywała się o 10. W przerwie na kawę, idąc chodnikiem przewróciłem się i złamałem duży palec u stopy (będę Wam kulał przez chwilę na scenie) - dostałem sygnał z góry żeby trochę zwolnić i tak jak w życiu: raz triumf, raz upadek
- relacjonował Ralph Kaminski w mediach społecznościowych.
Ralph Kaminski o byciu ojcem
Być może to zdarzenie to wywołało jakieś głębsze refleksje w życiu artysty. Do tego doszły jeszcze narodziny bratanka, który z miejsca skradł serce wujka. Jeszcze przed przyjściem malucha na świat, Ralph Kaminski kupił mu w USA dziecięce body. - Jaram się, że w naszej rodzinie pojawił się Stefan Kamiński - nie krył radości wokalista. Czy sam chciałby zostać ojcem? Odpowiedź artysty chyba nie pozostawia większych wątpliwości.
Jak przydarzy mi się być ojcem, ja bym bardzo chciał, i jak nim będę, to chyba biznes artystyczny zejdzie na drugi plan...
- powiedział. Ralph Kaminski jednak zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, która związana jest z tacierzyństwem.
Dzieci nie są na pewno naprawieniem naszych własnych traum i problemów, a szczególnie związków. Dzieci czy adopcja, posiadanie psa czy kota to ogromna odpowiedzialność, bo bierzesz za czyjeś życie i prowadzisz go przez świat. To jest bardzo poważna decyzja
- podkreślił.