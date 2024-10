Ralph Kaminski pochwalił się zdjęciem z młodości. Nie przypomina siebie

Ralph Kaminski to jeden z bardziej znanych polskich artystów. Gwiazdor nie raz udowodnił, że doskonale odnalazł się w polskim show-biznesie. Prócz tego, że jest bardzo aktywny na rynku muzycznym, to jest też aktywny w mediach społecznościowych. To właśnie tam pokazuje, jak wygląda jego praca oraz życie prywatne. Niedawno dodał zdjęcie, na którym zaprezentował siebie w czasie studiów.