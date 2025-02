"Ranczo" już nie wróci na ekrany, ale fani dostaną wyjątkowy prezent! Znamy szczegóły

A jednak to prawda! Filip Chajzer wraca do telewizji. W towarzystwie słynnego ojca

"Ranczo" powróci... jako audiobook!

Choć nie zobaczymy już nowych odcinków na ekranie, historia "Rancza" wciąż ma szansę trafić do widzów – a raczej słuchaczy. Okazuje się, że na podstawie scenariusza planowanego 11. sezonu może powstać audiobook! Wojciech Adamczyk zdradził, że są już prowadzone konkretne rozmowy z firmą, która chce wyprodukować wielogodzinne słuchowisko.

Jest firma, która chce to wyprodukować. Rozmawiamy, żeby powstał „wypasiony” audiobook

– ujawnił reżyser w rozmowie z Plejadą. Co więcej, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, fani będą mogli usłyszeć dalsze losy bohaterów jeszcze w tym roku.

Chciałbym, żeby do tego doszło w tym roku, może pod choinkę

– dodał Adamczyk.

Czy usłyszymy oryginalną obsadę?

Na razie nie wiadomo, czy w produkcji wezmą udział aktorzy znani z serialu. Jednak fani mają nadzieję, że w audiobooku pojawią się głosy uwielbianych postaci, takich jak Kusy, Solejukowa, Hadziukowa, Więcławska czy wójt i proboszcz. Jeśli udałoby się zgromadzić dawną obsadę, słuchowisko mogłoby stać się prawdziwym hitem i wyjątkowym powrotem do Wilkowyj.

Zobacz też: Gwiazda "Rancza" miała poważny wypadek! Cudem przeżyła, 10 lat milczała o tym

Autor:

Fani czekali na kontynuację latami

Przez lata mówiło się o powrocie "Rancza" w różnych formach – od filmu kinowego po nowe sezony. Niestety, po śmierci Pawła Królikowskiego, czyli serialowego Kusego, dalsza produkcja stanęła pod znakiem zapytania. Mimo licznych spekulacji TVP ostatecznie nie zdecydowało się na kontynuację serii.

Teraz jednak pojawiła się nadzieja, że fani dostaną choć namiastkę dalszych losów mieszkańców wsi Wilkowyje. Audiobook może być doskonałym sposobem na to, by choć na chwilę wrócić do ukochanych bohaterów i ich przygód.

Czy słuchowisko spełni oczekiwania wiernych fanów? Wszystko wskazuje na to, że przekonamy się jeszcze w tym roku!

Nie przegap: Była wielką gwiazdą "Rancza". Oto co teraz robi i jak wygląda

Wrogowie czy przyjaciele? Sprawdź w quizie, co wiesz o relacjach między postaciami z serialu “Ranczo” Pytanie 1 z 10 Kim była Michałowa dla Księdza Proboszcza? Mamą Gospodynią Ciocią Następne pytanie