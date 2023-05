i Autor: Artur Szczepanski/REPORTER

Koniec procesu

Raper Szpaku skazany za pobicie. Poszkodowana zasłabła w sądzie ze strachu!

mga 16:54

Mateusz Sz. (29 l.) znany jako Szpaku usłyszał wyrok w sprawie o brutalnego pobicia Damiana G (26 l.)., używając przy tym szklanej butelki. Mężczyźni byli ze sobą w konflikcie. We wrześniu 2020 roku w Morągu doszło do podpalenia samochodu rapera Huberta K., znanego jako Młodzian MRG. Był to przyjaciel Szpaka. Podejrzanym w tej sprawie był G., którego sąd jednak uniewinnił. Raper postanowił więc wziąć sprawiedliwość we własne ręce i zaatakować 26-latka razem ze swoimi kolegami. W czasie zeznań w sądzie zemdlała kobieta, która była światkiem brutalnych wydarzeń.