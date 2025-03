Renata Pałys tłumaczy, dlaczego już spisała testament. "Każdy, kto posiada majątek, powinien odciążyć rodzinę od kłótni"

Nie ma tego w testamencie, ale moja rodzina wie, że mam być skremowana. Jeżeli będzie można rozsypać, to rozsypać, jeśli będą chcieli na kominku trzymać, to trzymać, a jak w ogródku zakopać, to ich sprawa. Mam świadomość, że jak zamknę oczy, to już będę miała bardzo niewielki wpływ na to, co się stanie…Przywiązywanie do grobu to jest obowiązek. Teraz ludzie są mobilni, mieszkają to tu, to tam, po co mi to…