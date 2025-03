Maciej Kurzajewski w ostatnim czasie ostatni raz wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami". Jego przygoda zakończyła się po dwóch odcinkach. Większość uczestników oraz prowadzących była wyraźnie zaskoczona. Jeszcze w trakcie udziału dziennikarza w show Polsatu wsparcia udzieliła mu jego siostra Małgorzata. Oto co wyjawiła na jego temat!

Siostra Macieja Kurzajewskiego wyjawiła prawdę o bracie

Maciej Kurzajewski od lat jest rozpoznawalną postacią w polskich mediach, znanym głównie jako dziennikarz sportowy i prezenter telewizyjny. Jego nienaganna prezencja, charyzma oraz zamiłowanie do aktywnego stylu życia sprawiają, że uchodzi za osobę pełną energii, a także doskonałej kondycji. Jednak ostatnie doniesienia wywołały niemałe poruszenie wśród fanów – jego siostra ujawniła w mediach społecznościowych zaskakującą informację o przeszłości Kurzajewskiego. Jak się okazuje, nie zawsze cieszył się tak dobrą formą!

Siostra znanego dziennikarza Macieja Kurzajewskiego postanowiła podzielić się z internautami nieznaną dotąd prawdą o jego przeszłości. W jednym z postów na platformie społecznościowej napisała, że jeszcze kilkanaście lat temu Maciej ważył ponad 100 kilogramów i zmagał się z dużą nadwagą. To wyznanie zaskoczyło sporo osób, ponieważ obecnie Kurzajewski uchodzi za osobę bardzo wysportowaną.

Według relacji siostry, walka z nadwagą nie była dla niego łatwa. Musiał zmienić swoje nawyki żywieniowe oraz wprowadzić regularną aktywność fizyczną, co wymagało ogromnej determinacji i samodyscypliny. Proces odchudzania trwał wiele miesięcy, ale ostatecznie zakończył się sukcesem. To właśnie wtedy Maciej zrozumiał, jak ważne jest dbanie o własne ciało i zdrowie, co stało się jego życiową filozofią.

Mój brat jest introwertykiem i czasem nawet mnie - a znam go 43 lata - trudno odgadnąć jego wnętrze. Ciężko zobaczyć, dogrzebać się Maćka z ulicy Widok. Chłopaka z Kalisza. Jednak patrząc na to jak on potrafi ciężko pracować nad swoim ciałem (zawsze tej wytrwałości mu zazdrościłam) podziwiam. Nie zgadniecie, ten gość ważył ponad 100 kilo. Robił o 22.30 najlepsze kiełbaski na patelni, które zapachem budziły cały dom - czytamy we wpisie siostry Kurzajewskiego.

Siostra Kurzajewskiego w przejmującym wpisie dodała, że kiedy zmarł ich ojciec, dziennikarz się nią opiekował.

Kiedy umarł mój tata, musieliśmy razem stanąć przy jego mogile. To nie było łatwe, ale byliśmy razem. Potem był tym, który pod rękę trzymał mnie w drodze do ołtarza. Każda rodzina ma wzloty i upadki - napisała w sieci Małgorzata Kurzajewska.

Wyznanie siostry Macieja Kurzajewskiego pokazało, że nawet osoby znane z ekranów telewizyjnych mają w swojej przeszłości trudne momenty i muszą mierzyć się z osobistymi wyzwaniami. Historia Kurzajewskiego jest dowodem na to, że dzięki determinacji i wytrwałości można osiągnąć zamierzone cele i całkowicie odmienić swoje życie. Jego przykład może więc motywować innych do zmiany stylu życia!

