Ridge z "Mody na sukces" zapowiada upadek Hollywood! "Ludzie wkrótce się przekonają"

Ronn Moss w ostrych słowach atakuje branżę filmową. Ridge z "Mody na sukces" o strasznych tajemnicach Hollywood

"Moda na sukces" to kultowa opera mydlana, której początki sięgają 1987 roku. W Stanach Zjednoczonych wyemitowano od tamtej pory aż 8947 odcinków "The Bold and the Beautiful", a w Polsce 8272. Żaden inny serial nie był emitowany tak długo w naszej telewizji, a perypetie pięknych i bogatych potentatów branży modowej wciąż porywają miliony widzów. Jedną z najważniejszych postaci w "Modzie na sukces" jest Ridge Forrester. Przez 25 lat wcielał się w niego Ronn Moss. W 2012 roku aktor zrezygnował z kariery w tasiemcu i zajął się wyłącznie koncertowaniem. Jak się właśnie okazało, może się to wiązać z wyjątkową awersją do branży filmowej.

"To złe, zepsute miejsce i ludzie wkrótce się o tym przekonają"

Ridge z "Mody na sukces" wraca i wieszczy demaskację oraz upadek Hollywood! W dodatku Ronn Moss (71 l.) zrobił to w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN". Niegdysiejszy odtwórca roli Ridge'a nie zostawił suchej nitki na filmowej branży. Zasugerował też, że wkrótce wyjdzie na jaw jakaś szokująca prawda! "Długo mógłbym opowiadać. Nie podoba mi się dzisiejsze Hollywood. To złe, zepsute miejsce i ludzie wkrótce się o tym przekonają. Dowiedzą się, że ci, których uwielbiali, zaskoczą ich w mało przyjemny sposób. Mam zerowy szacunek do dzisiejszego Hollywood" - mówił Ronn Moss. Ciekawe, co dokładnie miał na myśli? Może uchyli jeszcze choć trochę rąbka tajemnicy!

