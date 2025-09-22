Robert Więckiewicz jak profesjonalny kolarz! Cena roweru zwala z nóg

Robert Więckiewicz w świetnej formie! Dosiada rower warty majątek

58-letni aktor śrubuje formę na rowerze wartym krocie. Zanany z roli złodzieja Cumy w "Vinci" i "Vinci 2", "Wesela", "Kleru", "Dom zły" czy "Lejdis" Robert Więckiewicz jest jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Właśnie miał premierę najnowszy sezon serialu z nim w roli głównej "Minuta Ciszy", a w przyszłym roku wychodzi kolejny film - "Wild Wild East" w reżyserii Jana Holubka. Nic dziwnego, że rozchwytywany gwiazdor musi dbać o formę. Choć Więckiewicz zbliża się już do 60-ątki, zupełnie tego po nim nie widać. Paparazzi napotkali go na Saskiej Kępie gdy załatwiał sprawunki. Kupował między innymi owoce i śmietanę w lokalnym sklepie spożywczym.

Kolarska stylizacja Roberta Więckiewicza

Aktor po zakupy wybrał się rowerem i to nie byle jakim, bo wartym aż... 16 tysięcy złotych. Dwukołowiec którym "Cuma" porusza się po mieście to Wheeler Falcon. Ale kto bogatemu zabroni? Robert Więckiewicz przy tym wygląda jak prawdziwy profesjonalny kolarz - na głowie ma ochronny kask dla bezpieczeństwa, czarne kolarskie spodenki i praktyczny plecak na plecach. Całość dopełniają sportowe buty i ciemne okulary chroniące przez oślepiającym słońcem ostatnich ciepłych dni lata. Tak przygotowany aktor mógłby ze spożywczaka w Warszawie dołączyć prosto do peletonu na wyścigu kolarskim!

Co ciekawe, dosłownie każdy element kolarskiej stylizacji został dopracowany. Można na przykład zwrócić uwagę na ciekawy szczegół - na "nerce" czyli saszetce na dokumenty i telefon przypiętej w okolicy bioder widnieje napis - "give me wall and I'll fill it" - z angielskiego "daj mi ścianę a ją zapełnię", co jest parafrazą słynnego cytatu Pabla Picasso "give me museum and I'll fill it", czyli - "daj mi muzeum a je zapełnię". Czyżby zamiłowanie do malarstwa zostało z Więckiewiczem po roli złodzieja dzieł sztuki w "Vinci"?

