Rodzina Barbary Bursztynowicz się powiększy! Szok, co wyjawiła nam aktorka

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-24 5:00

Kiedy ogłoszono, że Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin stworzą taneczny duet w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", nie wszyscy widzowie byli przekonani, że to dobry pomysł. Różnica wieku - aż 38 lat - budziła wątpliwości co do ich szans w programie. Dziś okazuje się, że para nie tylko radzi sobie doskonale na parkiecie, ale także stworzyła wyjątkową relację poza kamerami.

71-letnia aktorka, znana widzom przede wszystkim z roli Elżbiety w kultowym "Klanie", oraz 33-letni tancerz Michał Kassin od początku musieli zmierzyć się z komentarzami poddającymi w wątpliwość ich przyszłość w show. Fani Kassina twierdzili, że tak duża różnica wieku może być przeszkodą w osiągnięciu wysokich not od jury. Jednak wystarczyło kilka odcinków, by duet zaskoczył wszystkich - nie tylko umiejętnościami tanecznymi, ale i energią, która bije od nich podczas każdego wspólnego występu.

Zobacz też: Bohosiewicz tańczyła… z psią kupą?! Kulisy "Tańca z Gwiazdami" hitem sieci!

Barbara Bursztynowicz adoptuje Kassina po "Tańcu z Gwiazdami"!

Barbara Bursztynowicz szybko zdobyła serca nie tylko publiczności, ale również całej ekipy programu. Sama nie kryje, że atmosfera, jaka panuje w "Tańcu z Gwiazdami", jest dla niej ogromnym zaskoczeniem.

To jest niesamowite, co nas łączy. To się rzadko zdarza, żeby w takiej grupie było tyle sympatii, przyjaźni, takie emocje pozytywne, tyle wspaniałych słów, jakie usłyszałam pod swoim adresem od tych dzieci. A przecież mogłyby być moimi wnukami i wnuczkami. To jest cudowne. Mnie to bardzo buduje - mówi aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Najwięcej ciepłych słów aktorka kieruje jednak pod adresem swojego tanecznego partnera.

A Michał jest cudowny. Ja go adoptuję! - żartuje Bursztynowicz.

Kassin odpowiada jej z uśmiechem: - No tak, po programie Basia mnie adoptuje.

Aktorka podkreśla, że praca z młodymi tancerzami daje jej ogrom radości i poczucie, że wciąż może się rozwijać.  

Jest nić porozumienia. Naprawdę się szanujemy i nawzajem podziwiamy. Czerpiemy z siebie. Ja bardzo, bardzo dużo zyskałam już od tych młodych, utalentowanych, mądrych ludzi - podkreśla w rozmowie z "Super Expressem" Bursztynowicz.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Takie wieści o Barbarze Bursztynowicz tuż przed "Tańcem z Gwiazdami". Będziecie w szoku!

Zobacz naszą galerię: Barbara Bursztynowicz: "Basia mnie zaraz adoptuje"

Barbara Bursztynowicz: Basia mnie zaraz adoptuje
40 zdjęć
Sonda
17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką??
Barbara Bursztynowicz pokazała się w "Tańcu z Gwiazdami" z bardziej sensualnej strony. Zdomoniowała parkiet!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ KASSIN
TANIEC Z GWIAZDAMI
POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
BARBARA BURSZTYNOWICZ