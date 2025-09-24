Rodzina Barbary Bursztynowicz się powiększy! Szok, co wyjawiła nam aktorka

71-letnia aktorka, znana widzom przede wszystkim z roli Elżbiety w kultowym "Klanie", oraz 33-letni tancerz Michał Kassin od początku musieli zmierzyć się z komentarzami poddającymi w wątpliwość ich przyszłość w show. Fani Kassina twierdzili, że tak duża różnica wieku może być przeszkodą w osiągnięciu wysokich not od jury. Jednak wystarczyło kilka odcinków, by duet zaskoczył wszystkich - nie tylko umiejętnościami tanecznymi, ale i energią, która bije od nich podczas każdego wspólnego występu.

Zobacz też: Bohosiewicz tańczyła… z psią kupą?! Kulisy "Tańca z Gwiazdami" hitem sieci!

Barbara Bursztynowicz adoptuje Kassina po "Tańcu z Gwiazdami"!

Barbara Bursztynowicz szybko zdobyła serca nie tylko publiczności, ale również całej ekipy programu. Sama nie kryje, że atmosfera, jaka panuje w "Tańcu z Gwiazdami", jest dla niej ogromnym zaskoczeniem.

To jest niesamowite, co nas łączy. To się rzadko zdarza, żeby w takiej grupie było tyle sympatii, przyjaźni, takie emocje pozytywne, tyle wspaniałych słów, jakie usłyszałam pod swoim adresem od tych dzieci. A przecież mogłyby być moimi wnukami i wnuczkami. To jest cudowne. Mnie to bardzo buduje - mówi aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Najwięcej ciepłych słów aktorka kieruje jednak pod adresem swojego tanecznego partnera.

A Michał jest cudowny. Ja go adoptuję! - żartuje Bursztynowicz.

Kassin odpowiada jej z uśmiechem: - No tak, po programie Basia mnie adoptuje.

Aktorka podkreśla, że praca z młodymi tancerzami daje jej ogrom radości i poczucie, że wciąż może się rozwijać.

Jest nić porozumienia. Naprawdę się szanujemy i nawzajem podziwiamy. Czerpiemy z siebie. Ja bardzo, bardzo dużo zyskałam już od tych młodych, utalentowanych, mądrych ludzi - podkreśla w rozmowie z "Super Expressem" Bursztynowicz.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Takie wieści o Barbarze Bursztynowicz tuż przed "Tańcem z Gwiazdami". Będziecie w szoku!

Zobacz naszą galerię: Barbara Bursztynowicz: "Basia mnie zaraz adoptuje"

Sonda 17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką?? Maja Bohosiewicz Barbara Bursztynowicz Michał Czarnecki Wiktoria Gorodecka Tomasz Karolak Lanberry Ewa Minge Maurycy Popiel Marcin Rogacewicz Aleksander Sikora Katarzyna Zillmann