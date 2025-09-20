Takie wieści o Barbarze Bursztynowicz tuż przed "Tańcem z Gwiazdami". Będziecie w szoku!

Barbara Bursztynowicz to postać doskonale znana polskiej publiczności. Przez dekady wcielała się w jedną z bohaterek "Klanu", będąc częścią codziennego życia milionów Polaków. Kiedy w końcu zdecydowała się zamknąć ten rozdział swojej kariery, dla wielu osób było to ogromnym zaskoczeniem. Sama aktorka również boleśnie odczuła tę decyzję. W programie "Taniec z Gwiazdami" postanowiła podzielić się emocjami, których doświadczała po rozstaniu z kultowym serialem.

Takie wieści tuż przed "Tańcem z Gwiazdami" o Barbarze Bursztynowicz

Aktorka aktualnie występuje w "Tańcu z Gwiazdami" w parze z Michałem Kassinem, doświadczonym tancerzem i choreografem. Duet trenuje intensywnie. Jak zapowiada jej partner, Barbara Bursztynowicz w kolejnych odcinkach nie raz jeszcze zaskoczy formą i determinacją. Sama gwiazda przyznała jednak, że udział w programie to dla niej nie tylko zabawa i wyzwanie taneczne, ale także okazja do otwarcia się przed publicznością i opowiedzenia o swojej drodze.

W materiale towarzyszącym niedzielnemu odcinkowi aktorka wróci wspomnieniami do okresu, gdy rozstała się z "Klanem". Jak wyzna, był to dla niej czas niezwykle trudny, pełen chaosu emocjonalnego.

Był taki czas, kiedy w ogóle nie płakałam, nie wolno było się wzruszać. (...) mama mówiła zawsze "nie płaczemy, nie płaczemy". Jak to się stało, że się otworzyłam? Nie radziłam sobie z odejściem z "Klanu". Poprosiłam moją koleżankę psycholożkę - co ja mam z tym zrobić? Moje wszystkie łzy, które do tej pory tłumiłam, one chcą się wydostać, a ja przecież nie mogę płakać. Ona mówi - płacz. Nie obchodzi cię co inni o tym myślą. To przecież nic złego wzruszyć się. Wtedy zrozumiałam, że trzeba walczyć o siebie, być gotową na nowe wyzwania - czytamy słowa Barbary Bursztynowicz na portalu pomponik.pl.

Z pomocą przyszła jej bliska znajoma - psycholożka, która uświadomiła Barbarze, że nie musi tłumić swoich uczuć. Bursztynowicz podkreśli, że to doświadczenie pomogło jej odnaleźć się w nowej rzeczywistości i przygotowało na kolejne wyzwania, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

