Bohosiewicz tańczyła… z psią kupą?! Kulisy "Tańca z Gwiazdami" hitem sieci!

"Taniec z Gwiazdami" to program, w którym emocji, zaskoczeń i śmiesznych momentów nigdy nie brakuje. Jednak to, co wydarzyło się ostatnio za kulisami, przeszło najśmielsze oczekiwania widzów. Maja Bohosiewicz, znana z dystansu do siebie i poczucia humoru, udowodniła, że potrafi łączyć obowiązki właścicielki czworonoga z obowiązkami tanecznymi. Efekt? Rozbawiona ekipa, zaskoczeni internauci, a także materiał zza kulis, który szybko stanie się hitem sieci.

Kulisy "Tańca z Gwiazdami": Maja Bohosiewicz tańcuje z odchodami psa

Jak relacjonują osoby obecne przy zabawnej sytuacji, Maja Bohosiewicz pojawiła się przed studio z foliowym woreczkiem w ręku. Okazało się, że musiała wyprowadzić swojego psa i jako odpowiedzialna właścicielka posprzątała po nim. Sama aktorka również postanowiła zareagować z przymrużeniem oka. Po zapakowaniu nieczystości w folię zaczęła tańczyć. Widać energia ją rozpiera!

Na uwagę zasługuje też inna para - Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy ze studia "Tańca z Gwiazdami" wyszli wyraźnie zadowoleni. Para uśmiechała się, a popularny aktor obejmował ukochaną w talii. Agnieszka była wpatrzona w niego jak w obrazek. Zakochani zapakowali swoje rzeczy do samochodu, a następnie razem odjechali.

Inna para, która również nie szczędziła sobie czułości to Katarzyna Zillmann i Julia Walczak. Dziewczyny trzymały się za ręce, a także dawały sobie buziaki. Samotnie szła za to Barbara Bursztynowicz. Za sobą ciągnęła jedynie niewielką walizkę. Tym razem mąż nie odebrał jej ze studia?

