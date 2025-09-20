Mąż Mai Bohosiewicz instruuje ją w sprawach łóżkowych?! Intymna wiadomość ujrzała światło dzienne. Żenujące?

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
2025-09-20 19:37

Maja Bohosiewicz ma już za sobą debiut w programie "Taniec z Gwiazdami". Teraz ćwiczy do kolejnych występów, a relacje z treningów zdaje mężowi - Tomaszowi Kwaśniewskiemu. Na jedną z wiadomości zareagował on dość osobliwie. Można odnieść wrażenie, że mąż Mai Bohosiewicz instruuje ją w sprawach łóżkowych. To chyba miał być żart. Wyszło żenująco?

  • Maja Bohosiewicz uczestniczy w programie "Taniec z Gwiazdami", a honorarium przekazuje na cele charytatywne.
  • Po jednym z treningów Maja Bohosiewicz udostępniła odpowiedź męża na nagranie z treningu, która miała charakter żartobliwy, ale mogła zostać odebrana jako żenująca.
  • W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński zdobyli 28 punktów.

Maja Bohosiewicz w programie "Taniec z Gwiazdami"

Maja Bohosiewicz w programie "Taniec z Gwiazdami" czuje jak ryba w wodzie. W pierwszym odcinku show Polsatu tańcząca w parze z Albertem Kosińskim aktorka i bizneswoman zgarnęła 28 punków. Nie jest to może wynik oszałamiający, ale też daleki od kompromitacji. Zresztą to już przeszłość. Obecnie Maja Bohosiewicz myśli o drugim odcinku "TzG". Warto pamiętać, że im dalej zajdzie aktorka, tym lepiej dla potrzebujących. Uczestniczka tanecznego show zdecydowała się bowiem przekazywać gażę z tytułu udziału w programie "Taniec z Gwiazdami" na cele charytatywne. Nie była to deklaracja bez pokrycia. Maja Bohosiewicz pierwszą wypłatę przelała na rzecz Fundacji Herosi. Aby daleko zajść, trzeba jednak ciężko trenować. Gwiazda zdaje sobie z tego sprawę. 

Maja bez stanika! Bohosiewicz dała się ponieść

Mąż Mai Bohosiewicz komentuje nagranie z treningu: "Żebyś ty w łóżku taka ruchliwa była"

Wielu fanów i ekspertów to właśnie Maję Bohosiewicz widzi w roli jednej z faworytek do zwycięstwa w jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Trzeba jednak pamiętać, że inni też mają chrapkę na Kryształową Kulę. W pierwszym odcinku show kapitalnie wypadła damsko-damsko para Katarzyna Zillmann - Janja Lesar (tu prezentujemy zapis relacji z pierwszego jesiennego odcinka "TzG"). Panie zdobyły aż 36 punktów, czyli o 8 więcej niż duet Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński. Być może w drugim odcinku tej ostatniej parze pójdzie lepiej. Jedno jest pewne - na treningach nie ma lipy. Świadczy o tym choćby nagranie, które Maja Bohosiewicz wysłała swojemu mężowi - Tomaszowi Kwaśniewskiemu. Problem w tym, że aktorka upubliczniła treść odpowiedzi (instrukcji?), która chyba nie powinna ujrzeć światła dziennego... Brzmiała bowiem bardzo intymnie. 

Żebyś ty w łóżku taka ruchliwa była

- napisał żonie Tomasz Kwaśniewski. Rozumiemy, że to miało być śmieszne, ale od śmieszności do żenady jest tylko jeden krok. Myślicie, że Maja Bohosiewicz przekroczyła granicę dobrego smaku?

Maja Bohosiewicz oddała pieniądze za 1. odcinek TzG
