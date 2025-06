"Chłopaki do wzięcia": Małżeństwo Jarka i Gosi przeszło do historii

"Chłopaki do wzięcia" to program, który od pierwszego odcinka wzbudza wiele emocji. Dzięki show Polsatu popularność zdobyli m.in. Bandziorek, któremu udało się znaleźć drugą połówkę, czy też Jarek Mergner - jego ślub był prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem w historii show. W Pod koniec 2021 roku oświadczył się poznanej w programie Małgorzacie.

Jarek długo nie miał szczęścia w miłości. Udało mu się stworzyć związek z Anetą, ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu. U boku mężczyzny w programie "Chłopaki do wzięcia" występowała również jego mama. Byłe partnerki mężczyzny pisały w mediach społecznościowych, że to właśnie ona była przyczyną rozpadu ich związku.

Kobieta musiała pogodzić się z faktem, że jej syn chce założyć własną rodzinę. Zabrakło jej jednak na jego ślubie. Małgorzata i Jarek pobrali się w 2022 roku. Uwadze fanów nie umknął fakt, że na ślubie Jarka Mergnera oraz Małgorzaty zabrakło mamy mężczyzny, pani Anieli.

"Chłopaki do wzięcia": Gosia zostanie babcią!

Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" deklarował, że jeśli wiązać się z kobietą, to na zawsze. Niestety, małżeństwo Jarka i Gosi przetrwało zaledwie dwa lata. Wiosną 2024 roku pojawiły się informacje o rzekomym rozstaniu pary. Gwiazdor programu zaczął pojawiać się na nagraniach bez obrączki na palcu, co wzbudziło podejrzenia fanów. Jarek dementował plotki i twierdził, że nadal jest w związku.

W połowie kwietnia jego przyjaciel, Tomek, potwierdził krążące plotki. To właśnie on wyjawił przed kamerą, że para nie jest już razem i Jarek rozstał się z Gosią. Zdradził przy tym zaskakujące szczegóły rozstania pary! Po kilku tygodniach małżonkowie dali sobie kolejną szansę. Jednak w lutym tego roku doszło do ostatecznego rozstania.

Dziś byli małżonkowie układają sobie życie na nowo. Małgorzata jest bardzo aktywna w sieci. Na Tik Toku zdradziła, że szykuje się do nowej roli - zostanie babcią!

Zostanę babcią, no - powiedziała na nagraniu.

Internauci od razu pośpieszyli z gratulacjami!

