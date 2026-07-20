Rodzina od roku szukała polskiego poety. Został pochowany bez wiedzy bliskich

Nie żyje Piotr Kuśmirek. Miał zaledwie 47 lat

W marcu ubiegłego roku media obiegła wiadomość o zaginięciu Piotra Kuśmirka. Ceniony poeta pracował na co dzień w Nowej Księgarni działającej w Teatrze Nowym. Wydał dwa tomiki poezji, a za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

Jak informowała policja, 1 marca Piotr Kuśmirek po godzinie 14:00 wyszedł z domu matki w powiecie sochaczewskim. Następnie udał się na pociąg, którym miał wrócić do Warszawy. Miał on bezpiecznie trafić do stolicy, ale w domu w podwarszawskich Ząbkach już się nie pojawił.

Śledczy ustalili, że około godziny 17:30 dokonał kilku wypłat z bankomatu. Po tym miał udać się w kierunku południowej granicy Polski. Ostatni raz widziany był 9 marca w Słowacji. Po tym ślad po nim zaginął i nie było z nim żadnego kontaktu.

Prawdopodobnie kierował się w kierunku granicy, niestety cel jego podróży nie jest nam znany. Jego telefon cały czas nie odpowiada. Nie mamy też z nim kontaktu za pośrednictwem innych kanałów - informowała rodzina zaginionego.

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Piotr Kuśmirek został pochowany bez wiedzy rodziny

Przez ponad rok bliscy Kuśmirka nie wiedzieli, co stało się z mężczyzną. W niedzielny wieczór po długiej przerwie opublikowali post na profilu "Zaginął Piotr Kuśmirek". Kilka tygodni temu rodzina otrzymała tragiczną wiadomość. Jak podano, mężczyzna zmarł krótko po zaginięciu. 13 marca 2025 zginął w wypadku na terenie Słowacji i został tam pochowany na jednym z cmentarzy.

Chcielibyśmy poinformować, że działania mające na celu odnalezienie Piotra zostały oficjalnie zakończone. Dotarła do nas tragiczna wiadomość, że 13 marca 2025 r. Piotr zginął w wypadku na terenie Słowacji, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. W ostatnich dniach, w wyniku starań najbliższych, Piotr został uznany za zmarłego - przekazała rodzina zmarłego poety.

W dalszej części komunikatu rodzina zmarłego podziękowała wszystkim za pomoc w poszukiwaniu, w tym zaangażowanym w sprawę instytucjom.

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